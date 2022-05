RADICANSA dispone de una amplia variedad de botellas de dióxido de carbono alimentario para preservar refrescos y cervezas Emprendedores de Hoy

El dióxido de carbono alimentario es ampliamente utilizado como conservante de alimentos, como regulador del pH en productos secos y como ingrediente importante en la elaboración de algunas bebidas.

Normalmente, se comercializa en estado gaseoso puro o líquido y suele envasarse en recipientes metálicos similares a las botellas en las que se transporta oxígeno de uso médico.

El CO₂ en su fase gaseosa actúa como preservante y se utiliza como medio para la congelación y refrigeración de productos de la industria agroalimentaria, ya que prolonga la vida útil de los alimentos y limita los efectos de las variaciones térmicas o de presión durante su transporte. Por otra parte, el dióxido de carbono ultrapuro en su fase líquida es el indicado para la carbonatación de bebidas con gas como refrescos o cerveza y también es clave en la presurización de barriles en bares.

Teniendo en cuenta la diversidad de usos del dióxido de carbono en el sector alimentario, la empresa de gases refrigerantes, industriales y alimentarios RADICANSA, ofrece a sus clientes una amplia variedad de botellas de CO₂ para refrescos y cervezas.

Dióxido de carbono de calidad “alimentaria” De acuerdo con las normativas de manipulación de alimentos, es necesario que bares y restaurantes eviten el uso de aire comprimido para presurizar sus barriles de cerveza, ya que el oxígeno altera las características de la bebida, modificando su sabor y tiempo de vida útil.

Para evitar cualquier tipo de deterioro, RADICANSA facilita a propietarios de estos establecimientos a que empleen su dióxido de carbono calidad “alimentaria” para dispensar cerveza sin inconvenientes, ya que un gas no apropiado o de baja calidad afecta al sabor de la cerveza.

Este producto puede adquirirse en cilindros retornables que se instalan fácilmente y permiten presurizar barriles sin que se afecten las características organolépticas de la bebida que contienen.

Extenso stock de gases de alta calidad Esta compañía con amplia presencia en Canarias, dispone de plantas de llenado en varias islas y un stock de casi 10.000 botellas de CO₂.

Es muy importante resaltar la excelente calidad, considerado por expertos como uno de los más gases más puros que se ofrecen en las Islas Canarias. Este dióxido de carbono es uno de los únicos de España con certificación FSSC22000 de gestión de calidad y seguridad en productos alimentarios. Al encontrarse envasado en botellas de fabricación europea y con válvulas VPR, se garantiza un producto con las mejores especificaciones para la elaboración e impulso de cualquier bebida carbonatada, sea un refresco o una cerveza aportándole una gran calidad en la espuma y no aportándole ningún tipo de sabor ni olor a la cerveza o refresco por lo que permite apreciar la calidad del producto.

RADICANSA es el nombre comercial de la empresa DEEGIE CANARIAS SL, la cual tiene 25 años de experiencia en el sector de los gases. Entre sus principales clientes destacan hoteles, restaurantes y cafeterías de Canarias. Así mismo, colabora con la distribución de dióxido de carbono alimentario en las principales plantas productoras de cerveza, lo que convierte a esta compañía en un proveedor importante de gases para la elaboración de bebidas en esta región insular de España.



