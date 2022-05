La tarta Sacher, convertida por IceCake en en un delicioso helado de chocolate Emprendedores de Hoy

El delicioso y popular postre conocido como tarta Sacher tiene la base de su sabor en sus ingredientes, los cuales la hacen prácticamente irresistible. Se trata de un exquisito bizcocho de chocolate, mermelada de albaricoque y una capa de glaseado de chocolate.

Ahora, la firma IceCake by Roger Carvallo ha decidido tomar esta tarta y combinarla con otro de los postres más populares que existen: el helado. El resultado es un exquisito helado tarta Sacher que incorpora y combina perfectamente todos los ingredientes del pastel, en una mezcla especial que garantizará a cualquiera que lo pruebe una experiencia de sabor única y extraordinaria, de la mano del chef ejecutivo Roger Carvalho.

Un helado inspirado en un postre excepcional La cultura gastronómica de Austria es muy amplia y, dentro de esta, uno de los postres más conocidos es la tarta Sacher. No solo su presentación es atractiva, sino también su sabor y, por supuesto, sus ingredientes. Entre estos, el chocolate y la mermelada de albaricoque son los protagonistas indiscutibles. Esta es la razón por la que la empresa IceCake by Roger Carvallo, creadora de helados inspirados en tartas tradicionales, ha utilizado este dulce como base para uno de sus productos. Se trata de la tarrina de tarta Sacher, un helado cuya principal característica es su textura cremosa. El postre consiste en un fino helado de chocolate negro, acompañado de deliciosos trocitos de bizcocho de chocolate, mermelada de albaricoque y mantequilla, con lo cual se mantiene la esencia del dulce original. Todos estos elementos convierten a la tarrina Sacher en uno de los helados más solicitados de la marca.

Helado artesanal hecho en Barcelona La firma IceCake cuenta con una página web desde donde se podrá comprar cualquiera de sus helados, incluyendo el de tarta Sacher. Ahora mismo disponen de tarrinas de 300 ml, y muy pronto se podrá elegir entre dos tamaños más: la de 180 ml y la de 430 ml. Después solo tiene que tramitar su pago a través de la misma web y esperar para recibir su pedido en poco tiempo. Por otro lado, si el cliente decide suscribirse a la web y unirse al Club IceCake, podrá disfrutar de beneficios interesantes que incluyen ofertas en sus compras.

El concepto del helado de IceCake es una manera de homenajear algunos de los postres tradicionales más icónicos. Pero también ofrece una experiencia de sabor diferente, para disfrutar de un helado original y único, que a la vez mantiene la esencia de cada una de las recetas en las que se inspira.



