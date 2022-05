ISOTools Excellence ayuda a las organizaciones con la gestión de riesgos corporativos Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 15:59 h (CET)

A través de la gestión de riegos corporativos ERM, implementado a través de la normativa ISO 31000, un instrumento que tiene como objetivo desarrollar una gestión adecuada de los riesgos corporativos y minimizar los efectos negativos que estos pueden generar en las empresas, se consigue identificar con mayor precisión cuáles son los factores o las situaciones que pueden poner en peligro a una organización.

ISOTools Excellence es una empresa consultora que ofrece a los clientes servicios encaminados en la prevención de riesgos corporativos, eventualidades que pueden surgir en cualquier momento y que ponen en peligro las actividades empresariales.

Un software práctico para la gestión de riesgos institucionales ISOTools es un programa desarrollado por la empresa ISOTools Excellence, que tiene como objetivo ayudar a las empresas a detectar cuáles son los riesgos que se pueden encontrar en los procesos productivos de las organizaciones para buscar una solución óptima, rápida y de fácil implementación.

Asimismo, ISOTools se adapta a las particularidades de cada compañía y ofrece diferentes herramientas para aprender sobre los riesgos empresariales y de qué manera se pueden evitar y para realizar un seguimiento a las tareas que se desarrollan en el interior de la organización y detectar de forma más ágil las contrariedades a la que puede estar expuesta la empresa.

La plataforma tecnológica ISOTools, facilita, en conclusión, la gestión integral de todos los riesgos corporativos, tanto los que se generan en la empresa, como los que son causados por agentes externos.

¿Cuáles son las ventajas de la gestión de riesgos para las empresas? La gestión de riesgos permite a los empresarios y comerciantes estar atentos a lo que ocurre dentro de sus negocios, para reconocer amenazas que podrían afectar en mayor o menor medida, la continuidad de las labores comerciales. Asimismo, cabe recalcar que, a través de la gestión de riesgos corporativos, se pueden adelantar acciones concretas para mitigar las adversidades que perjudiquen la continuidad de una empresa. Si no hay una buena gestión de riesgos en el interior de las compañías, no se puede pensar en implementar una estrategia organizacional adecuada que facilite a las empresas sostener en el tiempo su actividad productiva. Asimismo, para un empresario, es mucho mejor anticiparse a la llegada de una emergencia en su oficina o local y evitar inconvenientes mayores.

Esto es lo que consiguen softwares como ISOTools, una herramienta que permite el fortalecimiento institucional. Programas como ISOTools de ISOTools Excellence permiten gestionar de manera pertinente los riesgos corporativos, a través de estrategias que contribuyen a reducir el impacto negativo de las amenazas en las empresas resilientes y en la sociedad en general.



