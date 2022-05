Mujer CEO motiva y enseña a las mujeres a emprender Emprendedores de Hoy

El rol de la mujer como empresaria, capaz de desarrollar ideas de negocio hasta convertirlas en compañías rentables, es fundamental para el fortalecimiento de la sociedad. Tal y como afirma el Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en España, más de 650.000 mujeres han decidido dar un cambio a sus vidas, gracias al emprendimiento. En el país, existen diferentes programas que ofrecen apoyo y orientación a proyectos liderados por mujeres, uno de los más destacados es Mujer CEO. Esta escuela de emprendimiento ayuda a las mujeres a encontrar sus verdaderas pasiones para crear un negocio desde cero, brindándoles todas las herramientas necesarias para conseguirlo.

Todas las mujeres, independientemente de su situación, pueden conseguir sus objetivos a través de esta formación, la cual les permite encontrar sus puntos fuertes y desarrollarlos.

Mujer CEO: el programa que ayuda a la mujer a emprender Con el propósito de empoderar a la mujer para que tenga una vida más plena, independiente y feliz, Diana Henri, empresaria y fundadora de Mujer CEO, ha creado una escuela de negocios que enseña a las mujeres a fortalecer su autoconfianza y a desarrollar sus habilidades para comenzar un negocio desde cero.

Concretamente, el programa se enfoca en el crecimiento personal de las usuarias, aspecto que no solo les ayuda a mejorar la seguridad en sí mismas, sino que también les permite crecer y deshacerse de todos los miedos que hasta ahora les ha impedido dar ese paso a emprender. Hay muchas mujeres que desean vivir un cambio a nivel profesional o que quieren emprender, pero no saben cómo ponerse en marcha. En consecuencia, la filosofía de la escuela se centra en ayudar a este sector de la población a transformar la pasión que sienten y las ganas de cambiar, en un negocio. Con este fin, el equipo profesional de MUJER CEO, les aporta una estrategia, claridad y herramientas de negocio. Este programa va dirigido a mujeres que se encuentran en situaciones diferentes. Muchas de las que solicitan su ayuda entran sin ideas claras, únicamente con las ganas de crear algo nuevo de forma independiente o con un proyecto concreto. Sin embargo, todas tienen en común la motivación de querer aprender y crear algo por ellas mismas. En cualquier caso, siempre terminan el programa con una idea clara y materializada, gracias a las herramientas y a la ayuda de Mujer CEO, quien se ocupa de buscar un aspecto diferenciador a cada emprendimiento.

Método disruptivo para aprender a crear un negocio desde cero Una característica relevante que diferencia al programa Mujer CEO de otras formaciones similares es que propone un aprendizaje diferente y totalmente práctico. Las clases son impartidas de manera online, personalizadas y en vivo por Diana Henri, quien entiende las necesidades y frustraciones, así como la falta de claridad y de conocimiento, que surgen antes de emprender, ya que ha pasado por la misma situación. Al contrario que en formaciones tradicionales, cuyos formadores son directivos de multinacionales que, en algunas ocasiones, desconocen los desafíos de emprender.

La formación se centra en la idea de que el éxito del emprendimiento se compone de tres principios básicos. En primer lugar, que la persona crea en sí misma, en su pasión o habilidad que le diferencie del resto. Después, realizar una propuesta de negocio ganadora. Finalmente, pensar en un problema que tiene el cliente y ofrecer una solución eficaz a sus necesidades.

El programa tiene una duración de 8 semanas y un acompañamiento durante 6 meses y se compone de 8 módulos de aprendizaje, en los cuales se imparten conocimientos relacionados con el crecimiento personal en relación con la empresa, las claves para ofrecer un producto o servicio de esa habilidad o pasión que tiene la persona. Así como estrategias de marketing y publicidad para impulsar las ventas del negocio.

En conclusión, la formación está adaptada con el fin de crear negocios de cualquier sector y en cualquier modalidad, sea tradicional u online, adaptado tanto a mujeres con proyectos claros como a aquellas que aún tienen que centrar sus ideas. Todos estos aspectos han consolidado a Mujer CEO como una de las formaciones más completas que ayuda a las mujeres a vencer sus miedos y les motiva a cumplir sus sueños, de la mano de un equipo de profesionales que entienden sus necesidades y les guían y orientan en todo momento.



