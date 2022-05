Tancra Systems sobre la importancia de contar con un experto en soporte y mantenimiento informático para las empresas Emprendedores de Hoy

Los equipos informáticos son imprescindibles para toda compañía, pues a través de ellos se desarrollan una multiplicidad de tareas de manera óptima y eficaz. Sin embargo, para preservar este patrimonio de la compañía se requiere un servicio de mantenimiento informático que incluya el cuidado de los artefactos, su optimización y reparación en caso de averías y su actualización, no solo para un funcionamiento adecuado, sino también para la protección ante virus y amenazas en la red. Para ello, el mantenimiento informático de Tancra Systems dispone de técnicos informáticos certificados para resolver todo tipo de problemas informáticos en Barcelona.

Soporte informático para compañías El objetivo de esta firma es la preservación del buen funcionamiento de los ordenadores y equipos del cliente, a través de la inspección de sus técnicos profesionales, quienes se ocupan de comprender los inconvenientes, basándose en el estudio del caso y en su experiencia, para garantizar la mejor solución posible. De este modo, las empresas que contraten este servicio contarán con un manager IT exclusivo, que se dedicará a la atención de las necesidades y vicisitudes de la misma, ya sea para reparar o sustituir dispositivos informáticos o para asesorar a sus empleados en el uso de los mismos.

Asimismo, esta opción de mantenimiento informático incluye la reparación a domicilio, con recogida y entrega de equipamiento gratuitos. Por consiguiente, cuando el cliente reporte alguna incidencia con sus equipos, el técnico designado se dirigirá hacia las instalaciones de la compañía para realizar un diagnóstico de la situación y, según la gravedad del caso, realizar la reparación allí mismo o en los talleres de Tancra Systems.

Razones por las que elegir este servicio Contratar los servicios de Tancra Systemsaporta múltiples beneficios para las empresas, puesto que su plantilla de técnicos informáticos cuenta con la experiencia y la capacidad suficiente para proporcionar soluciones útiles, ágiles e integrales. Tan es así que lleva más de 12 años trabajando en el sector, así como en el monitoreo y mantenimiento de sistemas y redes.

Sus precios son accesibles, ya que ofrece distintos planes adecuados a las necesidades y al presupuesto de cada cliente, a la vez que le entrega una garantía escrita y realiza un seguimiento posventa del estado de los equipos para asegurarse el éxito del trabajo. Cabe destacar que los honorarios se pagan después de solucionar los problemas técnicos y que, en caso de insatisfacción, se puede suspender el servicio en cualquier momento.

En consecuencia, esta firma cuenta con el aval de más de 1.500 clientes en Barcelona, ofrece una asesoría imparcial y profesional para la resolución de los inconvenientes informáticos de empresas y particulares.



