Artesanía Cerdá, entre las 150 mejores empresas para trabajar en España Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 11:05 h (CET)

Esta prestigiosa certificación pone de manifiesto el compromiso mutuo y los altos niveles de confianza de los empleados en la empresa.

Artesanía Cerdá, especializada en la producción y distribución de productos licenciados, ha obtenido el reconocido galardón que otorga Great Place to Work (GPTW), a aquellas empresas que destacan por su labor y por su trabajo en equipo, diferenciándose sobre todo por la relación personal, igualitaria y cercana que se vive dentro de la empresa. Este es uno de los factores que más se valora junto a las condiciones laborales, la flexibilidad horaria y el teletrabajo. Además, el 96 % del equipo Cerdá opina que este es un excelente lugar para trabajar. Por su parte, un 99 % afirma que el trato es igualitario, independientemente de la edad, la raza, el sexo o la orientación sexual. La plantilla se compone actualmente de un 49 % de mujeres y un 51 % de hombres.

Este reconocimiento, además, da prueba de una cultura corporativa saludable y consolidada, y que dentro de sus pilares como empresa en el ámbito nacional e internacional garantiza el cuidado y desarrollo de sus empleados.

Por su parte, Great Place to Work, con 30 años de experiencia y con gran prestigio internacional, cumple una función de asesoramiento y capacitación para diferentes organizaciones, ayudándolas a identificar, crear y mantener a lo largo del tiempo, excelentes lugares de trabajo. A través de una auditoría al departamento de recursos humanos sobre sistemas de gestión, políticas y prácticas, GPTW define qué empresas cumplen con los estándares requeridos para ser certificadas, además complementa su metodología con una serie de consultas a los empleados sobre aspectos del trabajo, ambiente y relaciones.

Para Thibault Wéry, CEO de Artesanía Cerdá, “esta certificación supone un reconocimiento a los valores de la empresa y el plan de desarrollo que se ha hecho en el Departamento de People and Talent en los últimos cinco años. En Cerdá contamos actualmente con una plantilla de 120 personas y somos muy conscientes de que la empresa es tan buena como lo son las personas que la conforman. Por eso, ponemos en valor la valía, el talento y el conocimiento del equipo”.

Como parte de la estrategia de los próximos años, Artesanía Cerdá pone el foco “en el desarrollo de varios proyectos vinculados a la sostenibilidad y el eco-diseño, en el crecimiento sostenido de la actividad, en la continua transformación digital de nuestro equipo y nuestros procesos y como hasta ahora en preocuparnos y ocuparnos por las personas que forman parte de Cerdá, para seguir siendo una de las mejores empresas para trabajar en España”.

Además, entre las principales estrategias en materia de RRHH puestas en marcha por Artesanía Cerdá, destaca su labor por fomentar el desarrollo profesional de sus colaboradores basado en planes de formación; la conciliación laboral y familiar, mediante la implantación del teletrabajo de forma estable e incentivar la confianza entre el equipo a través de la cultura empresarial basada en el feedback.

Acerca de Cerdá El Grupo Cerdá está especializado en la producción y distribución de productos licenciados de marcas de entretenimiento reconocidas en todo el mundo: Disney, Marvel, LucasFilms, Warner Bros, Nickelodeon, Universal, etc. Los productos de la marca van, desde ropa y calzado, accesorios, complementos… hasta toda una línea completa para las mascotas. Toda una gama de artículos diseñados para el disfrute de toda la familia.

La base de la empresa se centra en el talento de su equipo, y por ello, a lo largo de los años, esta ha ido consolidándose como una



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.