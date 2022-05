¿Qué es un rig de minería y dónde comprarlo? El proceso de minar criptomonedas es informático Redacción

miércoles, 18 de mayo de 2022, 08:28 h (CET) Las criptomonedas están tomando cada vez más terreno en el mundo financiero y es por eso que más personas se interesan por ellas cada día. Hay que saber que comprarlas en el mercado no es la única manera de obtener criptomonedas, también pueden ser minadas.

El proceso de minar criptomonedas es informático. Para esto, hay que usar equipos y ponerlos a trabajar en conjunto, o por separado, para obtener un bloque válido. Estos equipos se pueden adquirir en tiendas especializadas.

¿Dónde comprar un rig de minería?

Un rig mineria es un equipo costoso y delicado, es por eso que se recomienda adquirirlo en tiendas de prestigio, como Laudemmedia, una empresa que es pionera en la venta de rigs de minería en España.

El sistema está basado en tarjetas gráficas que realizan cálculos matemáticos complejos y a alta velocidad, para construir los bloques y hacer el minado de criptomonedas. El rig de minería no es muy diferente a un ordenador común, pero está ensamblado para el objetivo específico de minar criptomonedas.

Las empresas como Laudemmedia no solo comercializan los equipos, sino que también los configuran de acuerdo con los requerimientos de los clientes. Además, ofrecen asesoría y servicio técnico.

¿Qué hay que considerar antes de comprar un rig de minería?

Antes de comprar un rig de minería debes considerar lo siguiente:

Los equipos consumen energía eléctrica y el coste de esto es importante para que el proceso sea rentable. Es conveniente que elijas una criptomoneda que ofrezca una buena ganancia por consumo de electricidad.

No solo el coste de la energía eléctrica es importante, también es necesario que la instalación eléctrica esté en perfectas condiciones y que soporte el consumo que va a experimentar el sistema.

y que soporte el consumo que va a experimentar el sistema. Los rig de minería generan calor . Este calor puede afectar al funcionamiento del rig, y además, puede ser muy molesto para las personas que se encuentren en el lugar. Es por eso que se debe elegir muy bien el sitio para instalar el rig de minería y tener algún sistema de ventilación que permita que se refresque.

. Este calor puede afectar al funcionamiento del rig, y además, puede ser muy molesto para las personas que se encuentren en el lugar. Es por eso que se debe elegir muy bien el sitio para instalar el rig de minería y tener algún sistema de ventilación que permita que se refresque. No todos los rig de minería sirven para minar todas las criptomonedas. Así que es importante que te informes y adquieras un equipo que genere rentabilidad.

¿Cómo es el hardware necesario para montar el rig de minería?

Un rig de minería se compone de varios equipos, que deben trabajar en conjunto para hacer el trabajo. Dependiendo del objetivo que se tenga en mente, habrá que montar el rig con ciertas características, pero siempre va a tener estos elementos en común:

Placa base . En el mercado existen muchas placas base comunes que están pensadas para ordenadores, sin embargo, es mejor adquirir una placa base especialmente diseñada para un rig de minería . Esto se debe a que se van a necesitar mayores puertos para instalar las tarjetas gráficas que los que se necesitan en un ordenador.

. En el mercado existen muchas placas base comunes que están pensadas para ordenadores, sin embargo, . Esto se debe a que se van a necesitar mayores puertos para instalar las tarjetas gráficas que los que se necesitan en un ordenador. Procesador . Lo más importante del procesador es que sea de bajo consumo, para ahorrar en electricidad. Además, el tipo de procesador va a depender de la placa base elegida.

. Lo más importante del procesador es que sea de bajo consumo, para ahorrar en electricidad. Además, el tipo de procesador va a depender de la placa base elegida. Fuente de alimentación . Hay que prestar mucha atención a este elemento, ya que se necesita un buen equipo, que proporcione la electricidad requerida para los procesos. No es bueno ahorrar en esta parte, sino comprar el equipo más adecuado.

. Hay que prestar mucha atención a este elemento, ya que se necesita un buen equipo, que proporcione la electricidad requerida para los procesos. No es bueno ahorrar en esta parte, sino comprar el equipo más adecuado. Riser . El riser es el encargado de conectar las tarjetas gráficas con la placa base, es un elemento muy importante.

. El riser es el encargado de conectar las tarjetas gráficas con la placa base, es un elemento muy importante. Ventiladores . Los ventiladores son fundamentales para disipar el calor generado por la minería. Hay que elegir un sistema que sea potente, de manera que mantenga la temperatura lo suficientemente baja .

. Los ventiladores son fundamentales para disipar el calor generado por la minería. Hay que . RAM . Con una memoria de 4 GB puede ser suficiente, ya que el rig de minería no requiere tanta memoria.

. Con una memoria de 4 GB puede ser suficiente, ya que el rig de minería no requiere tanta memoria. Caja. La importancia de la caja es mantener el equipo ordenado, seguro y bien refrigerado. Algunas personas prefieren encargar una estructura a medida, en lugar de comprar una caja común.



