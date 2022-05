Red.es apuesta por la premiada Axos Soluciones y su I+D+i Es una empresa española de desarrollo de software de gestión empresarial con una trayectoria de 20 años en el mercado Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 18 de mayo de 2022, 08:17 h (CET)







El mundo del software de gestión empresarial (ERPs, CRMs, TPVs, E-commerce, Movilidad, etc.) vive un momento histórico de expansión: es reconocido como un sector estratégico que constituye un pilar fundamental para conseguir que nuestro tejido empresarial aumente su competitividad. Y así lo demuestran todos los agentes: desde la Administración Pública con su financiación a las Pymes españolas con los Fondos Europeos, hasta la creciente demanda que solicitan las pymes españolas.

Un claro ejemplo de la importancia de este sector son las abundantes ayudas que han llegado de Europa, para la digitalización de nuestro tejido empresarial, con el plan denominado Kit Digital y cuyo primer tramo ya se está solicitando desde el 15 de marzo de 2022 y está destinado a Pymes de 10 a menos de 50 empleados.

En este entorno, España apuesta como nunca por la industria nacional, fomentando la creación y fortalecimiento de empresas nacionales que puedan competir con las grandes multinacionales extranjeras.

Axos Soluciones, empresa que desarrolla soluciones de software de gestión para sectores intensivos en distribución desde hace 20 años, cuenta con todo el reconocimiento: recibe una importante apoyo financiera de red.es, ha sido certificada como Agente Digitalizador y vuelve a ser premiada en 2022 Mejor empresa de Software ERP para el sector de la Distribución.

Red.es apuesta por Axos Soluciones

Axos Soluciones ha recibido recientemente la inversión de Red.es para el desarrollo de un proyecto de I+D+i cuya fase experimental y de diseño rondará la inversión de 1M€. “En Axos Soluciones llevamos 20 años desarrollando soluciones de gestión para el sector de la distribución en sus distintos perfiles: B2B con mayoristas, B2C con minoristas y proyectos de integración entre ambos” recuerda Pelayo D. Rayón, CEO de la compañía.

“Esta experiencia nos ha llevado a modelizar un sistema de comunicación entre aplicaciones que, además de automatizar la cadena de suministro, es una fuente importantísima de información que está sin analizar. Nuestro objetivo está ahora en estudiar el flujo de información de la oferta y demanda para, de forma agregada, crear y explotar una Inteligencia de Negocio que ayude a cualquier Pyme en su toma de decisiones. Dicho de otra forma… queremos llevar la venta competitiva que crea Amazon, con su volumen de negocio, a las Pymes gracias a agregar toda esta información.”

Basados en su experiencia de desarrollo de ERP gracias a su solución ERP Axos Visual, ahora ha recibido la financiación de red.es para el desarrollo de Axos X, una nueva solución cloud que tiene un triple objetivo:

ofrecer a las pymes de distribución una solución adhoc y que permita establecer estrategias comerciales multicanal,

conectarlas con los mayoristas que aporten toda la potencia logística de un vasto catálogo,

agregar toda la información y crear una Inteligencia de Negocio para ofrezca a ambos, minoristas y mayoristas, una herramienta que les ayude en su toma de decisiones.

Axos Soluciones, sin abandonar su tradicional negocio de ERPs, ahora apuesta por esta innovadora solución para lo que ha recibido la importante aportación de Red.es y llegará al mercado a principios de 2023. Consolida así, con esta financiación de red.es, su innovador modelo de negocio, que ya le había llevado a generar alianzas empresariales con centrales de compra del sector de papelería, escolar y de oficina, en un proyecto ambicioso con el fin de mejorar la competitividad de las empresas españolas frente a multinacionales como Amazon, eBay y Alibaba.

Reconocida como Agente Digitalizador en primera vuelta

El Kit Digital constituye la mayor apuesta de la historia de nuestro país por la digitalización de la pequeña y mediana empresa. Su objetivo es potenciar soluciones para la mejora de procesos, e-commerce o gestión de clientes de las Pymes. Para ello, ha certificado a Axos Soluciones como Agente Digitalizador.

Con sus más de 3.000M€ de Fondos Europeos, mediante la concesión de Bonos Digitales a las Pymes, subvencionará con importes de 2.000€ a 12.000€ a las empresas de 1 a 49 empleados. Axos Soluciones lo tiene claro "La digitalización no consiste en la utilización “la informática” para hacer lo mismo, sino que implica una transformación en los procesos y estrategia comercial que permita a las empresas ser más competitivas y llegar más lejos. Aunque ahora se haya puesto de moda esta idea, en Axos Soluciones llevamos casi 20 años trabajando con este objetivo y gracias a los más de 500 proyectos abordados, hemos creado nuestra propia metodología que garantiza el éxito en cualquier pyme del sector de distribución. Sabemos qué es necesario y cómo ejecutarlo."

“De entre las más de 7.000 solicitudes para ser Agente Digitalizador, hemos sido certificados en la primera resolución. Para nosotros ha sido un hito importante porque esta certificación nos ayuda a transmitir la seriedad y garantía de nuestra propuesta”. “Queremos dar además un servicio completo en la solicitud de estas ayudas” asegura Pelayo Rayón. “Un cliente simplemente debe confirmarnos como su Representante Voluntario y, una vez hecho esto, nosotros nos encargaremos de todos los trámites hasta la consecución de los fondos”.

Premiada como mejor empresa de software para el Sector de la Distribución

Pero el reconocimiento no sólo viene del mercado nacional. La publicación Acquisition International Magazine, en su categoría de Business Excellence Awards, ha premiado este mes de mayo a Axos Soluciones como mejor empresa de Software de Gestión ERP para distribución B2B y B2C. “En Axos Soluciones no trabajamos por el reconocimiento de nadie, pero está claro que estos premios siempre son de agradecer. Nuestro único objetivo es buscar la excelencia en el servicio y ayudar a nuestros clientes, que han confiando en nosotros, a mejorar su competitividad gracias a las soluciones de gestión empresarial”.

Sobre Axos Soluciones

Axos Soluciones es una empresa española de desarrollo de software de gestión empresarial con una trayectoria de 20 años en el mercado. Con oficinas en Madrid y Asturias y plan de abrir en Barcelona próximamente, ha desarrollado cerca de 500 proyectos e implantaciones de su ERP Axos Visual entre medianas empresas españolas.



