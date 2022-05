Clover, la agencia aliada para conseguir un lugar destacado entre tanta publicidad Emprendedores de Hoy

martes, 17 de mayo de 2022, 16:34 h (CET)

A pesar del auge de las plataformas digitales como las redes sociales, las actividades presenciales siguen teniendo mucho peso en la imagen de una compañía. Un foro, una feria, una conferencia, una rueda de negocios o una exposición son tribunas esenciales. Por ello, la participación en eventos es siempre una estrategia conveniente.

Para Clover estas ocasiones representan una oportunidad única para solidificar la reputación de la marca en su sector. Se trata de un espacio de encuentro físico con potenciales clientes y para el acercamiento con los actuales. Un escenario para mostrar nuevos productos o la incorporación de más servicios al portafolio.

Buscar contenido noticiable para los medios Clover es una agencia de comunicaciones de capital y talento netamente español que está activa en el mercado desde el año 2020. Su equipo está conformado por profesionales del periodismo institucional y las relaciones públicas. Se han especializado en marcas sostenibles en sectores de la salud, fitness, tecnología, belleza y estilo de vida.

Gestionan un amplio conocimiento de estrategias online y offline para hacer crecer la presencia de las marcas en las conversaciones del público. Su trabajo es indagar las fortalezas y los elementos diferenciadores de cada cliente para convertirlos en parte de su estrategia comunicacional. Una de las tácticas más sólidas es la participación en eventos.

El equipo de Clover asegura que sus clientes están siempre en la búsqueda de contenido noticiable para generar una narrativa consistente en los medios. Esta agencia de comunicación afirma que ese contenido se crea a partir de hechos concretos que generen interés. En ese sentido, la participación en eventos es una vitrina segura, no solo para la gente que acude a la cita, sino para los que siguen las noticias.

Aportar valor a la imagen de una empresa con diversos eventos La inclusión de la participación en eventos como parte de la estrategia de medios debe ser una decisión bien analizada. No todas estas actividades conceden el mismo retorno en cuanto a la construcción y posicionamiento de la marca. Clover también sostiene que no siempre se debe desempeñar el mismo papel en todas las ocasiones. Algunas veces convendrá ser un expositor, en otras un panelista o un patrocinador.

La agencia dice que lo más importante es tener claro que la participación en eventos debe formar parte de una estrategia de marketing. En este contexto, se tiene que estudiar cuál es la actividad y papel que hará destacar a la empresa como experta en su área. En qué posición la compañía podrá construir su narrativa y divulgar la información que le interesa sobre sí misma.

No obstante, lo más importante es saber cuáles de estas actividades permitirán a la marca ganar espacio noticioso en los medios de comunicación. Es decir, que la empresa se convierta en información de interés para llegar a un público saturado de contenidos publicitarios convencionales en plataformas digitales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.