Washaby, el detergente eco en cápsulas que rompe con lo establecido

martes, 17 de mayo de 2022, 17:53 h (CET) Washaby, la marca nativa digital de detergente ecológico con etiqueta ECOLABEL irrumpe en el mercado para demostrar que en la limpieza del hogar la cosas se pueden hacer de otra manera: cuida del planeta y de los que vivimos en él con los resultados más eficientes Washaby son las cápsulas de detergente concentrado, 100% eco y que se vende solo online con las que se puede lavar su ropa evitando los dañinos efectos colaterales que la colada provoca sobre el medioambiente, los cuerpos y los prendas.

El gran objetivo de la compañía en el desarrollo de este producto ha sido fusionar ecología y facilidad, respeto y eficacia, planeta limpio y ropa limpia. Una propuesta de valor de un marca nativa digital que proporciona al usuario un detergente que le facilita la vida, fácil de usar y que no daña todo lo que le rodea.

En Washaby han transformado las palabras en hechos y por ello es una de las pocas marcas que posee la prestigiosa etiqueta Ecolabel que certifica que Washaby es un detergente ecológico y respetuoso con el medio ambiente.

El concepto Eco de Washaby es global, empezando por la formulación, pasando por el envase y llegando hasta la entrega: cero plásticos, lavado eficiente a 30 grados de temperatura, no contiene micro plásticos, está libre de fosfatos, su packaging es 100% reciclado y reciclable, se entrega a domicilio sin huella de Co2, es vegano y no testado en animales.

El fundador de Washaby, Ferran Aznar, ha optado por formular este detergente concentrado en formato de cápsula monodosis para evitar la sobredosificación y así ahorrar detergente, agua, energía y alargar la vida de la lavadora.

La marca responde de este modo a la creciente demanda del denominado consumo consciente, una tendencia en pleno crecimiento tras la pandemia y que ha llevado a usuarios y consumidores no eco a desarrollar una sensibilidad por marcas y productos que en su ADN incorporan la necesidad de cuidar el planeta y de los que vivimos en él. Porque para ellos ser eco ha pasado de ser algo exclusivo a ser algo muy lógico, ahora es una Ecommodity.

El mercado del detergente de lavadora está dominado por grandes multinacionales que no quieren cambiar el status quo que les beneficia, aunque ello perjudique a sus consumidores. Washaby se lanza al mercado para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma y proporcionar al consumidor una alternativa eficaz, 100% eco, competitiva y asequible. La marca espera llegar a más de 25 mil hogares españoles en los próximos meses.

