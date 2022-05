La osteopatía, una profesión en auge Emprendedores de Hoy

La osteopatía es una profesión en auge por la alta demanda de este tipo de servicios en muchos países. Actualmente, teniendo en cuenta la competitividad del mercado laboral, es útil encontrar profesionales que garanticen un empleo rápido y un salario justo que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Esta es una de las ramas de la salud con más salida profesional y en España, los que se forman cumpliendo la norma UNE-EN 16686:2015, son considerados fiscalmente sanitarios y están exentos del pago del IVA.

En centros de enseñanzas como el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada ofrecen la formación profesional requerida para ser osteópata.

¿Por qué cada vez son más requeridos los profesionales en osteopatía? La osteopatía es una disciplina de asistencia sanitaria de primera intención, que plantea soluciones efectivas para restablecer la salud de las personas mediante la integración de una visión holística con la puesta en práctica de tratamientos centrados en reducir dolores y aliviar integralmente diversas afecciones. Para lograr su cometido, se busca lograr el equilibrio orgánico general, ya que el cuerpo es concebido como un todo y no como órganos y sistemas individualizados.

Este método concibe al cuerpo como un receptor de soluciones y remedios contra todo tipo de enfermedades que pueden ser despertadas con el diagnóstico y la terapia adecuada.

Motivos para estudiar osteopatía Al ser una terapia integral, estudiar osteopatía permite ampliar conocimientos sobre la diversidad del ser humano, estableciendo métodos de bienestar físico, mental y social completo, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Además, los graduados de esta disciplina tienen la posibilidad de trabajar en cualquiera de las comunidades autónomas españolas, o si lo desean, trabajar en el extranjero, ya que cada vez más países requieren a profesionales de este sector.

La osteopatía fue desarrollada por el médico estadounidense Andrew Taylor Still y es reconocida por la Organización Mundial de la Salud. El Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada ofrece estudios de graduado en osteopatía con una duración de 4 años, máster de 1 año de duración. También han implementado el desarrollo de cursos de posgrado para todos los interesados en especializarse en esta área. Este centro es un referente en el sector y de él se han graduado profesionales con gran reconocimiento profesional. Sus sedes se encuentran en Donostia (la central), Barcelona, Albacete y Málaga (colaboraciones con I.M.O.), contando, además, con presencia en México, Brasil y Venezuela.

La osteopatía está recomendada para solventar gran cantidad de enfermedades y disfunciones por su acción integral. Se han comprobado sus resultados en problemáticas digestivas, neuronales, urinarias, articulares, músculo-esqueléticas y ligadas al campo de la pediatría, obstetricia y procesos posoperatorios. También es coadyuvante en pacientes con trastornos del sueño, ataques de ansiedad y estrés.



