La colaboración Umbro x [AOF] en el día de las especies en peligro

martes, 17 de mayo de 2022, 16:01 h (CET) Umbro, la marca mundial de ropa deportiva fundada por dos hermanos en 1924, une sus fuerzas con el colectivo de la cultura del fútbol [Art of Football], una marca británica también fundada por dos hermanos decididos a innovar el diseño de la ropa deportiva El resultado de esta asociación es una colaboración única que celebra el amor compartido por el diseño británico, la herencia futbolística de Umbro y el deseo de crear productos más sostenibles para el medio ambiente.

La colaboración coincide con el Día de las Especies en Peligro de Extinción, que se celebra el 20 de mayo de 2022, un evento cuyo objetivo es aumentar la concienciación sobre la frágil existencia de algunos animales y plantas del mundo. La cápsula presenta dos camisetas de poliéster reciclado, guiño al estilo clásico de Umbro y al espíritu de aventura. Los patrones de ambas se han inspirado directamente en especies en peligro de extinción con influencias del arte pop.

Ambas camisetas estarán disponibles a partir del 20 de mayo de 2022 en art-of-football.com y en umbro.es.

Además de las camisetas, también hay una colección limitada de parches disponible exclusivamente en la tienda [ART OF FOOTBALL] en art-of-football.com. El stock existente de Umbro se ha reciclado en una cápsula "Adventure" que consiste en chalecos utilitarios, camisetas de campo, gorras boonie y tops de drill.

Gabe Cuthbert, director creativo y cofundador de [AOF], declara que como marca, están decididos a fabricar productos más sostenibles y a concienciar sobre cuestiones medioambientales y sociales. Se inspiran en el archivo de Umbro y en el hecho de que en los primeros años, Umbro creaba ropa para exploradores. Una vez se captó el aspecto de “aventura al aire libre”, empezaron a buscar inspiración en la naturaleza para el diseño, y supieron que iba a ser una colaboración especial. La gama está hecha con productos reciclados, sensibilizando sobre una causa importante: con la calidad de Umbro, a su comunidad le va a encantar.

Helene Hope, Directora de Marketing de Marca Global de Umbro, declara que están muy contentos de haber podido trabajar con Gabe y Luke en [AOF] en este proyecto. Les ha encantado su forma de ver el fútbol de forma diferente y su pasión por las causas importantes de hoy en día, en este caso, el impacto del cambio climático en muchas especies. Junto a ellos, han podido crear una divertida colección cápsula, la cual ayudará a llamar la atención sobre este tema de una manera que solo [AOF] y Umbro pueden hacerlo.

