España regresa con tres medallas de los Juegos Sordolímpicos de Caxias do Sul La actuación más destacada fue la del atleta murciano Jaime Martínez Morga (C.A. Arroyomolinos), que consiguió dos medallas de plata Redacción

martes, 17 de mayo de 2022, 12:43 h (CET) La selección española consiguió dos medallas de plata de Jaime Martínez Morga y una de bronce de Juan Manuel González durante la 24ª edición de los Juegos Sordolímpicos, que reunieron entre el 1 y el 15 de mayo en la ciudad brasileña de Caxias do Sul a 4.179 deportistas y oficiales procedentes de 79 países. La expedición nacional estuvo formada por 15 deportistas que participaron en cinco de los 20 deportes.

La actuación más destacada fue la del atleta murciano Jaime Martínez Morga (C.A. Arroyomolinos), que consiguió dos medallas de plata. La primera llegó en los 1.500 metros, con un tiempo de 3’56”18 y sólo por detrás del keniata Ian Wambui (3’55”54). Unos días más tarde obtuvo idéntico resultado en los 800 metros (1’54”75), a tan sólo 13 centésimas de otro keniata, Elikana Rono (1’54”62).

El tercer metal para la expedición nacional llegó en la última jornada, en una prueba de maratón marcada por la lluvia en la que participaron Juan Manuel González y Marcial Ferri. Los dos españoles arrancaron con un ritmo conservador dentro del grupo de cabeza formado por siete atletas. Pero en el kilómetro 12 González rompió el grupo y se adelantó, acompañado únicamente por Ferri y por el checo Michal Stanovský, que no falló a su condición de favorito y se escapó en solitario desde el kilómetro 26 hasta hacerse con el oro (2.33’01”).

Cuando ya parecía que España completaría el podio, el polaco Tomasz Gawronski protagonizó una gran remontada y los adelantó en el kilómetro 34 (2.34’39”). Finalmente, González se colgó la medalla de bronce con un tiempo de 2.36’24”, mientras que Ferri fue cuarto (2.36’51”). Los tres atletas que completaron el equipo español desplazado a Brasil fueron Christian Muñoz (5º en 800 y semifinalista en 400 m.l.), Roberto Marrón (semifinalista en 800 y 1.500 m.) y Daniel Planells (6º en 10.000 y9º en 5.000 m.).

En natación hubo cuatro representantes: Elsa Cuadrado (5ª en 100m braza, 6ª en 200m braza y en 400m estilos, y 7ª en 50m braza), Álvaro de Frutos (7º en 200m braza), Natalia Jaén (7ª en 800m libre) y Mario Guillén, que no pudo clasificarse para ninguna final individual. Además, los cuatro formaron el relevo español que logró dos quintos puestos en 4x100 libre y 4x100 estilos.

En ciclismo también compitieron cuatro miembros de la expedición nacional: Sergi Jurado (5º en contrarreloj individual, 15º en ruta y 11º en puntuación), Pablo Ivars (31º en contrarreloj individual y 30º en ruta), Antonio Marín (20º en ruta) y Carlos Granados (18º en ruta). Estos dos últimos corredores también compitieron en la prueba de mountain bike, con un meritorio cuarto puesto para Martín y un séptimo para Granados.

Por último, Adriana Rissi fue la única representante española en bádminton. Aunque superó sin problemas los tres partidos de la fase de grupos contra la brasileña Geisa Vieira De Oliveira (21-13 y 21-11), la turca Gizem Nur Uludag (21-13 y 21-11) y la india Gauranshi Sharma (21-12 21-11), la india Jerlin Jayaratchagan, actual campeona del mundo sub21, le cortó el paso en 32º de final.

Aprovechando unos problemas respiratorios de Rissi, remontó el partido que había comenzado con victoria de la española en el primer set (21-18, 16-21 y 3-21).

