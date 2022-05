La importancia del control de flotas y de mercancías en las empresas, por WeMob Emprendedores de Hoy

Para las empresas que envían mercancía por tierra, como parte de su proceso activo, el control de flotas es un punto fuerte a tener en cuenta, para evitar inconvenientes como robos organizados o pérdidas en el camino.

Existen muchas empresas que prestan el servicio de monitoreo, pero WeMob destaca por ofrecer una gestión completa de localización en tiempo real, con un sistema pensado para las empresas más exigentes del país.

La importancia de tener un sistema para el control de flotas para las empresas El transporte de una empresa de fabricación y distribución se encarga de llevar los artículos de un lugar a otro. Y sin importar el sector, la geolocalización de flotas es el monitoreo completo que se efectúa a uno o más vehículos en el trayecto. Ahora bien, el control de flotas es el servicio que se encarga de especificar todos los detalles de la actividad que hace el transporte, en un informe detallado que involucra los registros de movimiento de cada vehículo.

En este sentido, el monitoreo ayuda a tener el control tanto de la ubicación de la flota, como de la seguridad del conductor y la mercancía. También, al estar en contacto en tiempo real, le permite a los administradores y responsables operativos realizar un cambio con respecto a la ubicación, de ser necesario.

Como resultado, se ahorra tiempo y recursos al evitar movimientos innecesarios de la flota. Las empresas que tienen incorporado este servicio ven una reducción de los kilómetros recorridos, con respecto a las que aún no trabajan con el control de sus vehículos de movilización de mercancía. Lo que permite, además, controlar el horario de trabajo de los empleados, así como mantener el contacto directo con el departamento de transporte.

WeMob, la interfaz que permite controlar grandes flotas Es importante detallar que la gestión de flotas no se basa solo en la localización, sino que trabaja bajo un sistema de planificación empresarial, basado en los recursos que maneja cada compañía de manera individual. El objetivo es elaborar un sistema de gestión de ruta optimizado, bajo una planificación de tareas que involucra las actividades del departamento que transporta la mercancía.

Este proceso se personaliza de manera específica a cada empresa, WeMob cuenta con un equipo experto en el desarrollo técnico de aplicaciones a la medida para gestionar de todo tipo de flotas. Para conocer todo lo que tienen disponible, la empresa cuenta con un sitio web en el que detallan sus servicios de información y control de flotas, con precios muy competitivos en el mercado.



