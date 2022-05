​¿El seguro de moto cubre el casco de motorista? Cada vez más ciudadanos se decantan por este vehículo de dos ruedas como medio de transporte habitual Redacción

martes, 17 de mayo de 2022, 09:13 h (CET) Según datos de Unespa, en España hay más de 3,3 millones de vehículos asegurados de dos ruedas entre ciclomotores, scooters y motocicletas. Se trata de un sector que ha sabido resistir las crisis gracias al esfuerzo comercial de fabricantes, concesionarios, compañías aseguradoras… Y también por las numerosas ventajas que ofrecen dichos vehículos en comparación con los automóviles, desde un menor desembolso en concepto de adquisición hasta la facilidad de aparcamiento.



Beneficios que no pasan desapercibidos para muchos usuarios. Así, cada vez más ciudadanos se decantan por la moto como medio de transporte habitual para realizar sus desplazamientos. De manera especial, en los grandes núcleos urbanos. Y entre los nuevos motoristas cabe destacar un elevado porcentaje de automovilistas que decide cambiar su coche por moto, un vehículo más económico y eficiente.

Conducción responsable, equipamiento y seguro de moto, esenciales

Con el objetivo de circular con seguridad a los mandos de ciclomotores, scooters o motocicletas, los expertos consideran esencial practicar una conducción responsable, hacer uso de una indumentaria adecuada y contratar un seguro de moto lo más completo posible.

En lo relativo a la conducción, respetar las normas de tráfico es una regla básica para evitar accidentes de circulación. Y de llegar a producirse, observan los profesionales de la seguridad vial, la gravedad de las secuelas dependerá del equipamiento utilizado. En este último, al ser obligatorio y debido al tipo de protección que brinda, el casco cobra especial protagonismo.

Respecto a su obligatoriedad, la misma está recogida en el Reglamento General de Circulación. Y la reformada Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que no utilizar el casco de motorista, o hacerlo incorrectamente, conlleva la retirada de cuatro puntos del carné de conducir y una multa de 200 euros.

De igual manera, el Reglamento General de Circulación observa que el casco debe incluir una etiqueta de homologación ECE bien visible. De no ser así, un motorista podría ser sancionado y correría el riesgo de sufrir lesiones de consideración en un siniestro.

La experiencia, fundamental al elegir una entidad aseguradora

En cuanto al seguro de moto, al igual que sucede con el casco, también es obligatorio para circular con un ciclomotor, un scooter o una motocicleta por la vía pública. Y tiene que incluir, al menos, la garantía de Responsabilidad Civil para cubrir los daños personales o materiales que puedan causarse a terceros.

En función de la modalidad elegida, un seguro de moto incluirá más o menos coberturas. En la actualidad, la oferta es amplia y variada. Pero es importante elegir entidades aseguradoras con experiencia en el sector de las dos ruedas.



