¿Cuánto cuesta una campaña de publicidad digital?, según Let’s Marketing Emprendedores de Hoy

martes, 17 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Calcular el presupuesto que se destinará al proyecto es uno de los puntos más importantes antes de comenzar a desarrollar la estrategia de marketing para crear una campaña publicitaria exitosa que arroje los resultados esperados.

A partir de allí, será posible definir aspectos relevantes como el mensaje, los canales de comunicación y los objetivos a cumplir.

En este sentido, en caso de que una empresa de cualquier tamaño desee conocer el presupuesto para una campaña publicitaria sin llevarse una sorpresa, puede comenzar por analizar la serie de pasos que forman parte de una estrategia de marketing. Otra alternativa es acudir a profesionales que brinden este tipo de asesorías, como es el caso de Let’s Marketing, donde los clientes pueden solicitar gratis una auditoría de campañas publicitarias.

La importancia de identificar los objetivos En primer lugar, la empresa debe tener claro cuál es el objetivo que desea alcanzar a través de la campaña publicitaria. Algunos de los errores más comunes son pensar que, desde el momento que se ponen en marcha las estrategias, el negocio crecerá en un corto tiempo o que será posible cumplir múltiples metas con tan solo un proyecto.

Lo cierto es que una campaña publicitaria, elaborada correctamente, requiere tiempo, dedicación y conocimiento de las herramientas y estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos. Otro factor a tener en consideración, consiste en medir las metas que hayan sido planteadas en el pasado, descubrir los fallos y analizar los resultados, para así poder establecer en qué no se debe volver a invertir y ajustar el presupuesto según lo que se busca lograr.

Definición de los canales más adecuados Para que una campaña publicitaria sea efectiva, se debe evaluar cuáles serán los canales utilizados para poner en práctica la estrategia de marketing definida, de acuerdo con las características del público objetivo de cada negocio. En este sentido, según el nicho, se podrá establecer si serán utilizados métodos tradicionales, como la radio y la televisión, o si se optará por vías digitales, como las redes sociales o Google Ads. Decisiones como estas influyen directamente en el cálculo del presupuesto de la campaña.

Por otra parte, es indispensable conocer y analizar los canales utilizados por la competencia. Esto ayudará a determinar con mejor precisión cuáles son aquellas áreas a las que aún no se les ha sacado el máximo provecho y que pueden atraer la atención del público.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.