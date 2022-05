La importancia en la actualidad de la ciberseguridad & inteligencia en las empresas Emprendedores de Hoy

Debido al fácil acceso que tienen las diferentes personas y organizaciones a las herramientas y tecnologías de la información (IT), operación (OT) e internet de las cosas (IoT), se han incrementado los riesgos y amenazas de los ataques a la seguridad informática corporativa.

Por este motivo, se ha convertido en un aspecto necesario el diseño de estrategias especializadas que ayuden a identificar, responder y mitigar los riesgos de un ciberataque y que se involucren en los modelos generales de prevención de las compañías. De esta forma, evitan un impacto negativo en la sostenibilidad empresarial. Para lograrlo, los gerentes y encargados de mantener a salvo la información, operación y la integridad de los productos y trabajadores deben asesorarse con expertos a la hora de plantear y ejecutar un plan específico de prevención y seguridad.

En consecuencia a esta situación, uno de los mayores expertos internacionales en ciberseguridad y ciberinteligencia, Mikel Rufián, ha desarrollado un programa de servicios dirigido al análisis de estrategias de inteligencia, las cuales permiten prevenir incursiones o ataques a los bienes informáticos más valiosos de la compañía. Asimismo, su programa busca ofrecer sesiones de capacitación y simulación en áreas que requieren una alta cualificación técnica y analítica.

Mikel Rufián brinda asesorías personalizadas en ciberseguridad e inteligencia empresarial Rufián ofrece un servicio de consultoría especializada, a traves de la firma boutique Bidaidea, con la cual busca reconocer los problemas que afectan a cada compañía y brindar soluciones viables e innovadoras ante una problemática que amenace a su seguridad.

Como asesor, Rufián se encarga de elaborar el plan de gestión integral del riesgo, sobre el cual se diseñan las estrategias necesarias para evitar que cualquier siniestro ocurra, convirtiendo el riesgo en una oportunidad de mejora.

Además, también aporta un plan completo de mentoring para personas y organizaciones, en el cual estudia a grandes rasgos temáticas relacionadas con la ciberseguridad, ciberinteligencia y seguridad integral. Este servicio está dirigido a particulares y startups que aún no cuentan con un plan de mitigación de riesgos, pero que en su labor diaria se encuentran expuestos a la acción directa de los hackers y sus riesgos.

Mikel Rufián dirige varios cursos de formación e instrucción profesional En relación con lo anterior, Mikel Rufián también dirige varios cursos de formación e instrucción profesional de alto rendimiento, para expertos y principiantes que se fundamentan en un entorno de laboratorio y simulación controlada, con el fin de realizar pruebas con un equipo profesional de inteligencia y seguridad.

El equipo de formación está compuesto por profesionales internacionales expertos en el área de seguridad e inteligencia quienes elaboran, imparten y actualizan todos los contenidos de tal forma que se aproveche al máximo cada sesión formativa.

Estos programas de asesoría y cursos le permitieron a Mikel Rufián convertirse en el ganador consecutivo de los premios ciberinfluencers en su edición 2020 y 2021 (tanto en España como en Latinoamérica), el cual reconoce la labor de los profesionales de ciberseguridad. Con su programa de formación y consultoría, Rufián espera que cada vez más personas y organizaciones tengan en cuenta los planes de mitigación del riesgo en sus programas estratégicos generales, con el objetivo de evitar incursiones o ataques que afecten su sostenibilidad empresarial.



