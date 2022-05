Merceditas, el zapato que no pasa de moda y que se puede encontrar en Audley Shoes Emprendedores de Hoy

Aunque el origen de las merceditas se remonta hace dos siglos, este tipo de zapatos se popularizó en el siglo XX a raíz del cómic de Buster Brown y alcanzó un éxito rotundo durante los años 20, convirtiéndose en las favoritas de la población femenina. Desde entonces, se han caracterizado como atemporales, ya que se han mantenido a la vanguardia dentro de las diferentes tendencias de moda.

Hoy en día, las merceditas pueden encontrarse en tiendas como Audley Shoes una marca orientada en ofrecer colecciones cargadas de originalidad, estilo y calidad que, además, se ajusten a las necesidades de moda para cada mujer en la actualidad.

El zapato que nunca pasa de moda También conocidas como Mary Jane en Estados Unidos, el uso de las merceditas se ha mantenido vigente a lo largo de los años, caracterizándose como el típico zapato que nunca pasa de moda.

El regreso a la moda retro es una de las principales características que aportan las merceditas en la actualidad, distinguiéndose por una puntera cerrada y su tira cruzada en el empeine.

El 2022 ha sido uno de los años en que este tipo de zapatos ha pisado con más fuerza, ya que se han exhibido en las pasarelas más reconocidas del mundo, como es el caso de los desfiles de primavera-verano de marcas de lujo.

Colores metalizados, elegantes alternativas en color negro, así como opciones más atrevidas en blanco, rojo o combinados, así como de tacón medio o alto, son algunos de los modelos que más lucen personalidades reconocidas y que evidencian el regreso de este zapato en la moda actual.

Excelente elección para comprar merceditas Como conocedores de las tendencias de moda y con más de 30 años en el mercado, Audley Shoes se ha posicionado entre las principales tiendas online para comprar merceditas.

Esta compañía dispone de un extenso catálogo de diseños y modelos de zapatos Mary Jane, enfocados en aportar versatilidad y comodidad a quienes se consideran amantes de este tipo de calzado.

Durante más de tres décadas, la empresa española se ha distinguido por ofrecer calzados de alta calidad, exclusivos y originales, cuyo propósito es aportar una visión particular de la moda.

Además de las tradicionales merceditas, en esta web es posible encontrar múltiples opciones de sandalias, botas y botines, así como también los modelos de calzados más acordes para cada temporada.

El prestigio en la fabricación y venta de zapatos de calidad durante varios años, es lo que le ha permitido a Audley Shoes posicionarse entre las mejores tiendas de calzado online hoy en día.



