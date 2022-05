Esterillas de yoga antideslizantes fabricadas con materiales sostenibles y biodegradables Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 15:27 h (CET)

El equilibrio físico, mental y espiritual que el ser humano alcanza con la práctica del yoga hace una perfecta unión con el uso de esterillas yoga antideslizantes, ecológicas y sostenibles. La fabricación de este tipo de materiales se manifiesta en consonancia con el principio de respeto a la vida que promueve esta disciplina. Desde Barcelona, ha surgido la marca de esterillas Atha, como un paso adelante en comodidad, calidad y compromiso con el cuidado de la naturaleza.

Comodidad y estabilidad ante todo Estas piezas han sido creadas observando hasta el más mínimo detalle. Su alto rendimiento se logra con materias primas sostenibles y ecológicas, como la base de caucho natural de alta densidad, que aporta el grado perfecto de amortiguación y estabilidad. Entre los materiales presentes también se encuentran el eco-poliuretano, el corcho y el algodón orgánico.

Otra característica que marca la diferencia en estas esterillas es su exclusivo sistema de alineación del cuerpo Align, basado en guías para la correcta ejecución de cada asana. Los distintos modelos de esterillas destacan por ser muy espaciosos, ideales para la práctica de yoga fluido, ya que el cuerpo puede expandirse libremente en todas direcciones.

Destacan las esterillas Atha PRO, de caucho natural y eco-poliuretano. Desde Atha recomiendan esta agradable superficie para distintas modalidades de yoga, como ashtanga, vinyasa o hatha, y para la práctica de pilates. Son aptas para todos los niveles, incluyendo los más avanzados, por la comodidad que proporcionan sus medidas.

Todo el stock disponible se caracteriza por sus diseños en colores minimalistas, para favorecer la concentración.

El respeto al ecosistema como premisa Las esterillas antideslizantes se caracterizan por ser respetuosas con el medio ambiente, al no contener componentes tóxicos como PVC, TPE, PER, ni ningún otro termoplástico nocivo. Igualmente, la empresa se asegura de que los árboles de los que proviene el látex para hacer el caucho y las cortezas de corcho sean extraídos sin afectar al entorno, con métodos de recuperación efectivos de plantas y suelos.

Procesos sin residuos ni envases plásticos, acciones de reforestación y el uso de materiales completamente biodegradables hacen de las esterillas para yoga Atha productos orgánicos, veganos y en armonía con el ambiente. Expertos y principiantes de toda España y el resto de Europa tienen la oportunidad de adquirir estas piezas a través de la tienda online. La palabra atha se traduce del sánscrito como “ahora”, y es una invitación del fabricante a darle máxima importancia a vivir el presente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.