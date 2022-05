Qcoxe!, una gran solución para comprar y vender un coche

A lo largo de los últimos años, la compra y venta de coches usados se ha convertido en la mejor opción de los conductores para encontrar soluciones de movilidad según sus distintas necesidades, las situaciones personales y los cambios de normativa. De este modo, son varias las circunstancias que siempre han llevado y llevarán a los conductores a tener interés por comprar o vender un coche de segunda mano.

Esta opción no solamente es un negocio para los concesionarios de vehículos, pues también permite a cualquier particular, adquirir un ingreso extra cuando decide vender el coche porque ya no lo utiliza o porque decide en un momento determinado de su vida cambiarlo por otro. Empresas como Qcoxe! permiten comprar vehículos de ocasión, ofreciendo las mejores condiciones al vendedor, para luego comercializar estos mismos coches dándoles un nuevo uso, pasando los estándares de revisión y mantenimiento necesarios, ofreciendo además la garantía pertinente para seguridad del nuevo comprador del vehículo.

Una alternativa para vender un coche online de forma rentable, confiable y sencilla Vender un coche a Qcoxe! resulta sencillo, confiable y rentable. Sencillo porque el cliente se pone en contacto a través de la web y la comunicación con ellos puede ser en la web online, atención telefónica directa o por Whatsapp se adaptan al horario del cliente si lo necesita y en caso de acuerdo de venta el cliente recibe cómodamente en su cuenta la transferencia de compra de manera inmediata. Es confiable porque cuando se solicita la tasación online de un coche en su web, se solicitan los datos mínimos necesarios para ofrecer un precio ajustado al valor del vehículo real, oferta que mantendrán al cliente al final del proceso, lejos por lo que parece de otras webs automáticas dirigidas a la compra de coches que ofrecen un valor por los coches, en ocasiones alejado del valor final que ofrecen posteriormente de compra ofrecida al cliente. Por último, resulta una solución rentable porque las valoraciones son ajustadas al mercado y ofrecen dos opciones como cliente, un valor de compra inmediato y, si por cualquier motivo el cliente desea intentar venderlo independientemente, ofrecen un servicio de gestión de venta profesional, en el cual se acuerda un precio de venta que quiere obtener el cliente por su coche y una comisión por venta para Qcoxe! que obtendrá en el momento de la venta, no pagando nada anticipadamente el propietario del vehículo. Una vez firmado el acuerdo, Qcoxe! se ocupará de todos los trámites de publicación, gestión de clientes potenciales y venta del vehículo al particular ampliando las posibilidades de venta, ofreciendo soluciones de financiación y garantía al futuro comprador, todo esto, además, permitiendo que el cliente particular que vende su coche pueda, si lo necesita, seguir utilizando su vehículo hasta la venta.

En definitiva, Qcoxe! supone una solución al alcance de la mano para todos aquellas personas que deseen obtener un ingreso extra por la venta de su antiguo vehículo, ya sea para comprar un modelo más actual o para solventar algún que otro gasto.

Comprar el vehículo de ocasión deseado y recibirlo cómodamente donde se necesite En la web de Qcoxe! se puede encontrar siempre una selección de vehículos de segunda mano en stock disponibles para la venta en todo el territorio nacional. Además, ofrecen al cliente un estudio gratuito y personalizado de financiación gracias a los acuerdos de colaboración que mantienen con las principales entidades financieras, por lo que el cliente, tendrá siempre la posibilidad de entregar como parte de pago su antiguo vehículo.

Para completar la oferta de vehículos de ocasión a la venta para sus clientes, Qcoxe! dispone del servicio “Q selection” por el cual un cliente, indicando unos criterios mínimos: marca, modelo, presupuesto disponible, antiguedad y/o máximo kilometraje admitido, obtendrá diferentes oportunidades de compra con base en esa selección de criterios establecida con anterioridad en 24/48 horas. Este servicio permite al cliente comprar el coche que desea, a un precio más competitivo y sin tener que perder su tiempo, gracias a los acuerdos que mantiene Qcoxe! desde hace años con diversas empresas de cada una de las marcas de automoción del mercado.