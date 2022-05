Led Projects y Playtomic ofrecen en renting la iluminación de pistas de pádel en España Comunicae

lunes, 16 de mayo de 2022, 16:17 h (CET) Led Projects, empresa líder en iluminación de pistas de pádel, ha firmado un convenio de colaboración con la app de reservas de pistas deportivas Playtomic por la que ésta puede ofrecer a los clubes, nueva instalación o renovación de luminarias en renting. Led Projects ofrece, a través de este sistema de renting gestionado por Playtomic, dos tipos de proyectores led: el modelo standard desde 42 € de cuota mensual por pista a 5 años y el premium desde 69 € Led Projects, compañía especializada en proyectos de iluminación led para pistas de pádel, ha incorporado un nuevo servicio de renting para la iluminación en España de estas instalaciones deportivas. La empresa española, con una amplia experiencia en el sector de la iluminación, ha firmado un convenio de colaboración con Playtomic que permitirá poner a disposición de los clubes la opción de renting de sus luminarias hasta en 5 años.

Playtomic es una comunidad donde jugadores, clubes profesionales y personas que practican deportes de raqueta pueden crear partidos, encontrar compañeros/as o buscar partidos activos a los que unirse. Los clubes, cuya gestión se realice a través de su entorno y software, podrán acceder a un contrato de renting para la sustitución de la iluminación mediante esta fórmula.

Led Projects ofrece, a través de este sistema de renting gestionado por Playtomic, la tecnología led más avanzada para crear una experiencia única en las pistas de pádel con dos opciones: los modelos standard desde 42 € de tarifa mensual por pista a 5 años y los modelos premium desde 69 €.

No es necesario aval ni garantía, únicamente se solicita un desembolso de una fianza inicial de entre 150€ y 270€ dependiendo del modelo, la cual se deduce del precio de compra de los proyectores de led si el club decide adquirirlos al final del contrato, o se devuelve al finalizar el mismo.

El otro requerimiento, para poder optar a esta opción de renting para la iluminación de pistas de pádel de Led Projects, es usar el entorno y software de Playtomic y transaccionar los partidos por la herramienta.

En términos de fiscalidad, el producto es altamente atractivo puesto que la tarifa es deducible del impuesto de sociedades, por tratarse de un arrendamiento operativo, y no se activa como préstamo en balance, al contrario de lo que sucede con el leasing financiero.

Led Projects se caracteriza por la búsqueda continua de innovación tecnológica propia, en colaboración con el circuito profesional mundial de pádel, World Padel Tour, del que es iluminación oficial desde 2015. En su afán por lograr que todas las instalaciones deportivas logren una notable mejora lumínica al tiempo de que sean mucho más eficientes energética y económicamente, siempre está en la búsqueda de nuevas opciones para facilitar a los clubes y federaciones opciones de financiación. Con esta opción de renting, a través de Playtomic, Led Projects ofrece a las personas gestoras de estas instalaciones optar a la mejor tecnología led, especialmente diseñada para el deporte del pádel, en unas condiciones únicas en el mercado.

