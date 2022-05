Cómo subir pódcast a Spotify, de la mano de CursosPodcast.com Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 13:10 h (CET)

Spotify es una de las aplicaciones de archivos de audio más populares del mundo. En la actualidad, cuenta con aproximadamente 700.000 pódcast, y se estima que casi el 20 % de sus usuarios escucha al menos uno de estos programas.

El auge de dichos contenidos ha hecho que cada vez más personas quieran sumarse a este fenómeno digital. Sin embargo, es necesario atravesar un proceso formativo para aprender a crear los programas. Para ello, existen plataformas como cursospodcast.com, encargadas de formar en todos los aspectos relacionados con la producción de cada episodio, incluido cómo subir pódcast a Spotify o a otras plataformas.

Los pasos para subir un pódcast a Spotify Lo primero a tener en cuenta es que los pódcast no se pueden subir como archivos de audio a Spotify. Para que el contenido aparezca en la plataforma, el creador debe tener una fuente RSS (Really Simple Syndication, o sindicación realmente simple). La mayoría de sitios web y blogs generan estos canales de forma automática, por lo que el usuario solo debe tener una página propia donde publique los episodios.

Una vez que esté creada la web, el autor tiene que abrir una cuenta en Spotify para podcasters. Después de ingresar, debe compartir el enlace de la fuente RSS. Para completar el formulario que aparece a continuación, es necesario introducir un código enviado al correo electrónico afiliado a la fuente RSS. El último paso consiste en proporcionar la información del pódcast (categoría, idioma y país). La plataforma emite un URL exclusivo para el programa, aunque puede tardar algunas horas en aparecer.

Los usuarios que pueden subir un pódcast a Spotify Cualquier persona mayor de 13 años puede subir un pódcast a Spotify. Los programas tienen una inmensa variedad de temas y están conducidos por una gran pluralidad de profesionales, por lo que no es un trabajo exclusivo para los locutores graduados.

Grandes empresas, pymes y autónomos también pueden usar el pódcast como una herramienta de marketing. Además de abrir la posibilidad a que se conviertan en referentes dentro de su sector, el alcance de Spotify les permite llegar a más personas y generar un mayor número de clientes potenciales.

Este uso comercial del pódcast es el principal motor de la plataforma formativa CursosPodcast.com. Los contenidos de sus cursos abarcan desde la idea inicial hasta la monetización de los episodios. Los servicios de vídeos teórico-prácticos, de comunidad privada y de actualización de información hacen que los alumnos del programa lo posicionen como una de las alternativas mejor valoradas del mercado internacional.

La gran audiencia de la aplicación mencionada es un enorme mar de posibilidades. Subir un pódcast a Spotify es el primer paso para fidelizar seguidores de manera periódica y así desarrollar una nueva oportunidad de ingresos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mundo de rizos ayuda a tener una melena sana con sus productos ¿Se pueden solucionar problemas de forma automática? ¿Qué son los espacios de trabajo híbridos? La evolución del coworking con La Guarida Creativa Tour privado Alhambra, una visita exclusiva Bebidas mexicanas que se pueden encontrar en La Llorona