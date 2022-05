​Filmin dedica el mes de mayo a David Lynch con un ciclo especial La plataforma incorpora a su catálogo cuatro títulos, dos de ellos en 4K, para construir la mayor colección de películas del director Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 16 de mayo de 2022, 12:15 h (CET) Mayo será el mes de David Lynch en Filmin. La plataforma estrenó el pasado viernes el canal "Todo sobre Lynch" que recoge los largometrajes del director estadounidense, así como sus peliculas favoritas y una colección de obras inspiradas por su estilo.



Filmin ha incorporado recientemente a su catálogo cuatro nuevas películas en suscripción: "Mulholland Drive" (disponible en 4K por primera vez en la plataforma), "El Hombre Elefante" (también en 4K), "Una historia verdadera" e "Inland Empire". Estas obras se suman a las que ya estaban disponibles en Filmin con anterioridad y construyen el mayor catálogo disponible en plataformas en España del cineasta de 76 años. En el canal "Todo sobre Lynch" podemos encontrar además una recopilación de seis cortometrajes del director y el documental "David Lynch: The Art Life", de John Nguyen y Rick Barnes, una exploración de los rincones más recónditos de su mundo tan peculiar y único.



En el segundo bloque del canal, entre las películas favoritas de Lynch, encontramos títulos como "Vertigo", de Alfred Hitchcock, "El año pasado en Marienbad", de Alain Resnais o "Persona", de Ingmar Bergman. Finalmente, en el tercer bloque del canal, titulado "Lynchianas", veremos películas de culto como "Enter the Void", de Gaspar Noé, "Donnie Darko", de Richard Kelly o "Lo que esconde Silver Lake", de David Robert Mitchell. Todas las películas están disponibles bajo suscripción, sin coste añadido para los usuarios de Filmin.

