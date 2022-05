Growth hacking y las ventajas que aporta a una empresa, por la agencia de growth Let’s Marketing Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de mayo de 2022, 09:50 h (CET)

El marketing es esencial para cualquier empresa, no obstante, una buena campaña publicitaria puede tener un coste muy elevado.

En el caso de las redes más importantes en España, las empresas suelen pagar entre 0,15 € y 1,1 € por cada clic realizado en la publicación.

Para reducir los gastos, existen herramientas como el growth hacking, una estrategia ampliamente usada por grandes marcas como Hotmail, Airbnb, Pinterest, Uber, Dropbox e Instagram, con la finalidad de reducir las inversiones sin sacrificar los resultados. En una agencia de growth,como Let’s Marketing, ponen a disposición de los clientes comerciales esta estrategia para las compañías que no pueden asumir un gasto cuantioso, pero desean crecer de manera rápida y eficaz en la web con una campaña publicitaria.

Las ventajas del growth hacking El growth hacking es una estrategia de marketing disruptiva, enfocada en incrementar la cantidad de consumidores para una empresa en el menor tiempo posible con publicaciones contundentes. Una de las características que lo hace atractivo es que requiere de una inversión mínima.

Para lograr los objetivos, se usa una técnica conocida como funnel o embudo de ventas, que actúa como un filtro de consumidores y permite llegar de forma directa a cada tipo de usuario, aumentando a su vez el ingreso rápidamente. Esta estrategia puede adaptarse a cualquier negocio, independientemente del tamaño o la industria.

Asimismo, el growth hacking también trabaja la imagen comercial, se asegura de construir y mantener la reputación de la marca, así como reforzar la identidad y aumentar la presencia en la web. Por último, se considera una de las formas de marketing más creativas, ya que combina el análisis de mercado con soluciones que muchas veces se alejan de lo tradicional.

Calcular el presupuesto para una campaña de publicidad El cálculo de este tipo de presupuesto para la campaña publicitaria es uno de los pasos más importantes para saber de qué manera abordar la estrategia de marketing. Para sacar el coste, es necesario tener en cuenta los objetivos que quiere alcanzar la empresa y en cuánto tiempo lo requiere, estudiar los canales adecuados para cumplir dichos objetivos, conocer la competencia y, por último, fijar las metas de la campaña.

Aunque existen páginas y aplicaciones para realizar este tipo de presupuesto, es recomendable contactar directamente con los creadores. En este sentido, la agencia Let’s Marketing, experta en growth hacking, ofrece asesoramiento profesional para campañas publicitarias, analizando cada detalle de la empresa, así como sus metas, y ayudando a establecer un presupuesto adecuado a sus necesidades.

Con un equipo con años de experiencia en el marketing digital, la agencia garantiza resultados óptimos a largo plazo, estableciendo planes para una captación de clientes más eficiente y orgánica.



