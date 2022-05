Panamá Poético busca la expansión de la poesía con su nueva plataforma e-learning LMS

Saludo con nostalgia a los bardos itinerantes de la antigüedad. La experiencia del contacto con el pueblo, la gente y los cantos épicos que se nutrían con nuevos episodios al pasar de villa en villa. De ellos hasta hoy, muy lejos hemos llegado los que portamos el fuego de la poesía. Llamados siempre a la renovación de nuestra humanidad, nosotros, los poetas, nos movemos en todo el espectro de la existencia y hasta en su irreal opuesto. Esto último nos ganó el exilio de la gran República idealizada por Platón y nos persigue hasta hoy, donde los críticos buscan una utilidad a la poesía conforme lo es su paradigma para interpretar la vida. Pero la poesía se alza sobre ellos, vuela sobre sus cabezas porque no requiere un marco de entendimiento, no le interesa sus formas de interpretar la existencia entre lo útil y lo no útil: la poesía es y no requiere muletas para mantenerse en pie. Nosotros, los que portamos la ambivalencia del ser y no ser, los que sabemos otra forma de verdad, los que escuchamos otras voces (todas ellas humanas), tenemos un compromiso con la palabra poética: preservar su esencia, renovarla y amplificarla con todos los recursos que nos permita la vida.

En este sentido, fundé Panamá Poético en noviembre de 2020, utilizando todos los recursos que me ha permitido aprender el tiempo: diseño gráfico, diseño web, organización de proyectos, marketing y redes sociales. La preocupación mayor que me ha movido es la calidad de la poesía de hoy. Si bien es cierto, la transformación es una de las características en la naturaleza de la poesía (como la ocurrida al compararsus inicios como fenómeno predominantemente oral al hoy mayoritariamente escrito, como la ocurrida de su transición del verso estructurado al verso libre), no lo es así la degradación que sufre cuando hace falta profundidad en el lenguaje poético de quien la escribe.

Esta profundidad en el lenguaje de la que hablo no debe ser malinterpretada como una afrenta hacia el poeta o poetisa, no estoy aquí de último como un advenedizo para reclamar o herir a alguien, pero busco poner sobre la mesa de todos mi preocupación sobre la calidad del lenguaje poético en la poesía de nuestros días. Motivado por las carencias personales y las ajenas, inicié el Grupo de Estudios de Panamá Poético (GEPP) con la intención de ponerme a leer sistemáticamente para trabajar sobre lo propioy llevar conmigo a todos los que deseen hacer lo mismo. Las experiencias compartidas en nuestros encuentros hablan por sí mismas y siento yo que ya podemos hablar de un antes y un después en nuestras letras cuando ha pasado un año y medio desde el primer estudio. Como un paso más hacia esa mejora personal y comunitaria, he lanzado una plataforma e-learning LMS (Learning Management System). Este sistema de gestión de aprendizaje le permite a las personas estudiar en el tiempo que tengan disponible, desde cualquier lugar del mundo con tan solo acceso a internet y cualquier dispositivo inteligente como celulares, tabletas o computadoras. El sistema le permite al usuario almacenar su aprendizaje y conservar su avance en su cuenta de panamapoetico.com, también podrá acceder a la evaluación del instructor. En la poesía panameña esta es la primera plataforma de su clase y su misión es avivar la profundidad de la palabra poética, ofreciendo cursos gratuitos y otros a bajo costo para permitirse la financiación de los gastos tecnológicos y ampliar la calidad de los eventos de Panamá Poético. Es mi esperanza publicar un curso nuevo cada mes. Camino a paso lento porque todo lo que es Panamá Poético soy yo mismo: desde la edición de imágenes para redes sociales, coordinación de eventos, el contacto con los poetas, la preparación de materiales de estudio y hasta la programación de la página web. Todo lo realizo en medio de responsabilidades personales, laborales y empresariales. Detrás de mí están mis amigos y familiares quienes han creído en este proyecto cultural y me han apoyado desde motivacionalmente hasta financieramente. Están también sus empresas emprendedoras quienes han sacado de sus bolsillos (sin esperar algo a cambio) para donar e invertir en la cultura que promuevo. En los tiempos donde escasean las instituciones que respalden la poesía de forma integral, mis donantes anónimos y los emprendedores que me han respaldado son oro.

Información general: Pueden participar los interesados desde cualquier país, sin distinción alguna, sean poetas o no. Recomendamos seguirnos en Instagram o Facebook @panamapoetico para enterarse de la publicación de nuevos cursos.

Los cursos pueden ser en texto, voz o video. Todo el material es creado por Panamá Poético. Las evaluaciones pueden ser en seleccionar la mejor respuesta (cuyos resultados podrán ser apreciados inmediatamente) o ejercicios de escritura (que requieren la revisión del tutor). Las evaluaciones del tutor son realizadas en un máximo de 72 horas, el participante podrá encontrar la misma bajo el menú “Mi cuenta”, sección “Reseñas”. El aprendizaje no requiere sincronía entre el tutor y el estudiante, ya que todo estará en su perfil de la plataforma.

Para participar de la plataforma LMS el interesado solo debe hacer lo siguiente: Obtener una cuenta gratuita (email y contraseña) en la web de Panamá Poético accediendo a www.panamapoetico.com/registro. En esta cuenta se almacena el progreso que tenga el usuario en los cursos que brindamos y le dará acceso a proyectos futuros que se integrarán en nuestra página web. Acceder a la sección de la plataforma e-learning en el menú “Cursos” o directamente en www.panamapoetico.com/cursos y seguir los pasos del curso.

Es mi esperanza que esta plataforma se nutra así como los cantares se expandían en la medida que iban de pueblo en pueblo. Que cambie. Que se llene de lo mejor y de todo aquello que voy recogiendo por el camino.

Sobre el autor: Edwin Kenys Chacón nació el 16 de octubre de 1990 en laCiudad de Panamá. Es escritor, poeta, gestor y promotor cultural en su país y en la región. Introspectivo, observador curioso de la vida, utiliza la poesía como instrumento crítico de la realidad, desbancado las ideas sociales comúnmente aceptadas. Desde la juventud mostró cercanía con el lenguaje, por medio de la participación escolar en grupos de lectura y su fascinación con las formas y patrones que conforman nuestro código lingüístico. Desconocedor de la poesía por más de 25 años, se acerca a ella por medio de una pérdida familiar y desde entonces escribe de cara al dolor, a las fuerzas humanas, al amor, a la sociedad, a las injusticias y al cosmos.A raíz de la pandemia se convierte en gestor cultural para impulsar la poesía en Panamá desde la página Panamá Poético. Su misión es llevar la poesía a los nuevos formatos digitales, por medio de talleres, grupos de estudio, redes sociales, podcast y la página webwww.panamapoetico.com Contacto: info@panamapoetico.com