La importancia de la medicina estética con conciencia

Durante los años, las personas han ido ganando conciencia acerca de la importancia del cuidado y el bienestar del cuerpo, por lo que durante la edad adulta se suele empezar a tener una alimentación más sana, hacer más ejercicio y aplicar tratamientos de medicina estética.

Como pionera en este campo, en los últimos 16 años, la Dra. Lara Schilling y CEO de Mesobiotix Cosmeceutical ha estado en la búsqueda de una fórmula magistral para ayudar a sus pacientes a revertir el envejecimiento de la piel, a través de diversos compuestos y procedimientos cosméticos.

Su experiencia clínica y la de su equipo, le permitió crear tratamientos y desarrollar fórmulas innovadoras para el cuidado de la piel, cubriendo todas las necesidades que suelen presentar los pacientes, desde las marcas del paso de los años, hasta acné, hiperpigmentación, cicatrices, caída del cabello, estrías y celulitis.

Por otro lado, la filosofía de la doctora Schilling se basa en la medicina estética con conciencia, la cual resalta la importancia de que cada paciente conozca los beneficios del tratamiento que se realice, pero también los posibles efectos secundarios que podría acarrear.

Diversos tratamientos estéticos para el cuidado de la piel En el ámbito de la estética, existen diversos tipos de tratamiento que se pueden adaptar tanto a mujeres como a hombres, sin importar la edad. En este sentido, lo recomendable es poner atención a las recomendaciones que puedan brindar los especialistas, quienes podrán determinar con mayor acierto qué tipo de cuidado requiere el paciente.

Estos tratamientos estéticos, en el caso de la zona del rostro, pueden ir enfocados hacia la mirada, párpados, la aplicación de ácido hialurónico, colágeno, hasta masajes terapéuticos para el bienestar de la piel. Con el cuidado adecuado o el conjunto de varios procedimientos, es posible lucir una apariencia joven y sana.

Un ejemplo de ello son los resultados que ofrecen los principios activos que componen la línea cosmeceutical de Mesobiotix, la cual desde el día uno aporta a la piel una regeneración completa, ayudando a combatir los radicales libres presentes en el ambiente que causan sequedad, manchas, enrojecimiento, arrugas y pérdida de colágeno.

¿Qué beneficios aporta la medicina estética? No sentirse bien por dentro, conlleva a no sentirse bien por fuera, por eso la medicina estética, a través de tratamientos no invasivos, ayuda a los pacientes a recuperar la confianza y la autoestima perdida con el paso de los años. La medicina estética es una rama de la medicina que se ocupa de mejorar la apariencia de una persona. No se trata solo de belleza, sino también de salud.

La medicina estética existe desde hace siglos y se ha utilizado para tratar a personas que han sufrido desfiguraciones o lesiones. No obstante, en las últimas décadas, se ha vuelto más popular y más accesible para las personas que quieren mejorar su apariencia sin pasar por el quirófano.

La medicina estética se puede utilizar para muchos propósitos diferentes, tales como: mejorar la autoestima, reducir el dolor y las molestias, mejorar la calidad de vida, ayudar con la pérdida de peso o el control del peso, reducir las arrugas y líneas finas.

La Dra. Lara es especialista en Medicina Estética y Anti-Aging. Además, es de las pioneras en Italia, República Dominicana y Estados Unidos y está siempre a la vanguardia de la estética médica.