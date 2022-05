Conseguir entradas para el evento de MotoGP Cataluña 2022 en EntradasMontmelo.com Emprendedores de Hoy

sábado, 14 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La emoción y adrenalina del motociclismo ha llegado a España con el Gran Premio de España el pasado 1 de mayo en Jerez, la primera cita de cuatro en total que se disputan en territorio español, tras el inicio en Catar el pasado mes de marzo.

El circuito de Montmeló será testigo en junio de la próxima cita española, un evento que reunirá a nueve pilotos nacionales de la talla de Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo.

Ante su popularidad, comprar online las entradas MotoGP para el GP de Cataluña se ha convertido en una de las alternativas más rápidas y efectivas para los seguidores de esta competición.

EntradasMontmelo.com, se ha posicionado entre las principales plataformas para la adquisición de estas entradas. La empresa Suitours que gestiona la web EntradasMontmelo.com se ha convertido en la agencia predilecta de los deportes de motor y actualmente, este distribuidor oficial sigue a la vanguardia de los nuevos eventos y es una de las formas más seguras de adquirir las entradas online para los Grandes Premios de Motos y la F1.

La cita de MotoGP en Barcelona El Gran Premio de Catalunya es una de las citas más esperadas por los pilotos. Sin embargo, también lo es para aficionados, amigos y familiares que esperan ver a sus pilotos favoritos en acción en este circuito.

Del 3 al 5 de junio, el Circuit de Barcelona-Catalunya recibirá a los mejores pilotos de motos del mundo en las categorías de MotoGP , Moto2 y Moto3 , entre los que destacan los hermanos Márquez y Espargaró, estos últimos nacidos muy cerca del circuito.

La emoción no se hace esperar y cada vez son más los seguidores que buscan la mejor alternativa para asegurar sus entradas con antelación, ya que este año el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará el 22 de mayo, ya colgó el cartel de Sold out a principios de abril.

Al respecto, EntradasMontmelo.com ofrece entradas con precios variados dependiendo de la ubicación. Desde esta web es posible comprar entradas para los tres días de competición en todas las categorías disponibles como la Pelouse, las diferentes tribunas, así como también los pases para el parking.

Los aficionados que deseen una experiencia más exclusiva pueden optar por pases VIP para acceder a los diferentes palcos lounge y zonas VIP, así como al sofisticado MotoGP VIP VILLAGE , donde gozarán de un exquisito servicio de catering el sábado y el domingo, estacionamiento privado, espacios climatizados con mesas y sillas y pantallas TV con las carreras en directo.

Además, se puede adquirir un pack familiar para los tres días, que incluye el acceso a familias de tres a cinco personas a la tribuna principal, una tribuna cubierta que se encuentra justo en frente de los boxes.

Entradas con o sin alojamiento, disponibles en EntradasMontmelo.com Para los seguidores de las motos que viajen a Barcelona o a la costa con el propósito de disfrutar del Gran Premio de motociclismo en Cataluña, la página web de entradasmontmelo.com ofrece diferentes packs de entradas con alojamiento incluido en hoteles de 2 a 4 estrellas. El precio de las entradas, con o sin alojamiento, es variado y configurable para ajustarse al máximo a las preferencias de todos y adaptarse a cualquier presupuesto.

Además de las entradas habituales al GP Motos de Cataluña, esta plataforma digital dispone de pases VIP Premier que incluyen un paseo por el Paddock, acceso a un box y la visita sorpresa de algún piloto activo o retirado y/o algún miembro importante de un equipo en el exclusivo espacio VIP ubicado en un sitio privilegiado.

EntradasMontmelo.com ofrece entradas con o sin alojamiento, así como pases VIP y paquetes familiares, que permiten a los usuarios garantizar su estancia y comodidad, además de vivir de cerca la experiencia de MotoGP.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas VeAlma y sus lienzos personalizados para sorprender en eventos especiales ¿Merece la pena hacer una instalación de bombeo solar? Kofumedia.com, una agencia creativa especializada en desarrollar estrategias publicitarias en TikTok Invierte en Dubai y su servicio integral de inversión inmobiliaria en Dubai ¿Qué aspectos de la empresa se trabajan en un teambuilding?