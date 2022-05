Asesores hipotecarios, quiénes son y cómo elegirlos, POR INICIATIVA EMPRESARIAL

Si se necesita solicitar una hipoteca para comprar una propiedad o se necesita obtener asesoramiento previo, porque no se tiene claro el planteamiento, es posible optar por acudir directamente al banco o mejor aún, a un asesor hipotecario que consultará en una gran variedad de bancos Cuando se toma la decisión de comprar una propiedad, se tiene que tratar con una serie de profesionales que ayudarán a completar la transacción con éxito. A menudo se recurre a un agente inmobiliario que permitirá visitar varias propiedades y ayudará a negociar con el vendedor de la casa que se decida comprar.

Posteriormente, si el inmueble que se ha identificado requiere obras de reforma, se tendrá que recurrir a una empresa constructora o de reformas.

Asimismo, para firmar la escritura de compraventa y convertirse oficialmente en propietarios del inmueble, se deberá contactar con un notario.

Por último, si se necesita solicitar un préstamo hipotecario y se quieren obtener las mejores condiciones del mercado, contactar con asesores hipotecarios puede ser la opción más adecuada.

¿Quiénes son los asesores hipotecarios?

El asesor financiero hipotecario, es el intermediario que pone en contacto al cliente que busca un préstamo con la entidad bancaria que va a financiar la operación.

La tarea del asesor hipotecario es comparar las distintas ofertas de varias entidades de crédito e identificar el mejor para el cliente.

Además de buscar el mejor tipo de interés, un buen asesor hipotecario deberá tener un excelente conocimiento de las políticas de crédito de los distintos bancos consultados para poder garantizar el éxito de la solicitud de préstamo, identificando inmediatamente la vía más eficaz y facilitando al máximo la vida del cliente.

Por qué confiar en un asesor financiero hipotecario

A menudo, la primera solución cuando se necesita un préstamo para comprar un inmueble es ponerse en contacto con el banco para preguntar por el tipo de interés y, en general, por las condiciones que aplica la entidad.

Otra forma es buscar una hipoteca online despersonalizada comparando las distintas ofertas propuestas por los bancos con el objetivo de encontrar el préstamo con el tipo de interés más conveniente.

Una alternativa válida a las dos primeras opciones es pedir consejo personalizado a un asesor hipotecario.

¿Es mejor tener un solo banco o elegir entre varios?

Pedir información sobre la hipoteca al banco con el que se trabaja es una decisión correcta y legítima. Pero la entidad en la que se tiene una cuenta corriente no siempre puede garantizar la mejor propuesta disponible.

Por otro lado, pedir consejo a un asesor hipotecario da una visión general de las mejores ofertas hipotecarias de todos los bancos del mercado y da más posibilidades de encontrar la mejor solución.

¿Elegir entre buscador de hipotecas online o acudir a un asesor de hipotecas?

En comparación con un algoritmo que proporciona una lista de las mejores hipotecas online, conseguir una hipoteca puede ser más eficaz si se cuenta con un experto en directo que conozca su situación específica.

La limitación de buscar hipotecas en la web es que el banco que ofrece el mejor tipo de interés no es necesariamente la mejor entidad para cada caso.

Un asesor financiero hipotecario bien preparado conoce las políticas comerciales de todos los bancos y, en función de las características del cliente, propone la solución más ventajosa y, al mismo tiempo, presenta el expediente de préstamo donde es más probable que lo acepten.

Además de estos casos, existen otras ventajas de contar con un asesor hipotecario:

- La primera consulta no cuesta nada

A menudo se cree que buscar el asesoramiento profesional de un experto en hipotecas es muy caro.

En realidad, la primera consulta con un asesor hipotecario suele ser completamente gratuita. La primera reunión con el profesional es siempre informativa y el único objetivo de la primera entrevista es hacer que el cliente entienda algunos aspectos de la hipoteca que no conocía antes, y al mismo tiempo será útil para que el asesor entienda si la solicitud puede ser viable.

- El asesor ahorra tiempo

Si se decide solicitar una hipoteca sin la ayuda de un profesional y se quiere encontrar la mejor hipoteca, hay que estudiar todas las ofertas de los bancos y comparar cada presupuesto. También hay que concertar citas con cada una de las entidades, organizar reuniones con el director de la sucursal y responder con prontitud siempre que el banco pida más detalles o documentación. Recurrir a un asesor hipotecario, en cambio, significa que un profesional hará un seguimiento de todos los aspectos y resolverá todos los problemas.

- El asesor hipotecario ahorra dinero

Ya se ha desmontado la idea de que el asesor hipotecario es sólo un coste o que el asesoramiento es inasequible. Como se ha dicho, la primera reunión con el profesional es gratuita e informativa. Además, es muy probable que un buen asesor pueda ahorrar dinero, a pesar del coste de sus honorarios.

¿Cómo es posible? Gracias a los acuerdos con varios bancos, podrá encontrar el banco con el tipo más barato y las mejores condiciones.

Además, si no se cuenta con la ayuda de un experto, se podrían pagar las consecuencias de algunas decisiones equivocadas y, en este caso, el aumento de los costes debido a la inexperiencia sería mucho mayor que el precio de una comisión.

En cualquier caso, hay que señalar que el asesor hipotecario sólo recibe sus honorarios después de la obtención del préstamo y no antes del día de la firma de la oferta vinculante del préstamo hipotecario, con la entidad bancaria correspondiente. Además, no se cobrará ningún coste en caso de que no se obtenga el préstamo.

- Un asesor de crédito ayuda a encontrar la mejor hipoteca

Al trabajar con muchos bancos y tener mucha experiencia en este campo, un asesor crediticio sabrá qué banco se adapta mejor a cada necesidad y podrá aconsejar, por ejemplo, sobre qué tipo elegir entre una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable.

Un profesional atento y bien preparado será capaz de resolver cualquier problema porque la mayoría de las veces ya ha vivido situaciones similares, a diferencia del cliente particular que solicita una hipoteca por primera vez.

Además, si aún no se ha encontrado la vivienda que se desea, se puede utilizar un asesor hipotecario para obtener un análisis de la operación si se desea plantear la viabilidad de la misma. De este modo, se sabrá exactamente cuál será el importe máximo al que se puede aspirar para comprar y los costes que conlleva la operación de forma implícita, de esa forma no se perderá el tiempo visitando inmuebles, los cuales, no se podría comprar, aunque se deseara.