Nueva colección de ropa interior de mujer confeccionada con algodón orgánico de ZD Zero Defects Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 17:50 h (CET)

La ropa interior femenina ha cambiado en los últimos años. Su transformación va desde los modelos hasta los materiales que se utilizan en la elaboración, buscando siempre la comodidad. Para estas prendas, los tejidos más comunes son el elastano, la poliamida y el poliéster.

Sin embargo, el algodón orgánico ha surgido como un material noble y favorable en la confección de ropa interior de mujer. La reconocida marca ZD Zero Defects, con más de 100 años en el mercado, apuesta por este tejido para su nueva colección primavera-verano 2022.

¿Qué beneficios tiene la nueva colección de ropa interior de algodón? El algodón orgánico ofrece grandes beneficios para el medioambiente, ya que es cultivado con semillas naturales y no se emplean pesticidas, insecticidas, químicos, blanqueadores ni tintes.

En cuanto a las ventajas para la piel, el material es mucho más suave que otros. Además, al no contener sustancias tóxicas, no provoca alergias ni reacciones cutáneas. También ofrece mayor transpiración, por lo que la piel se sentirá mucho más fresca.

ZD Zero Defects es una empresa española que confecciona ropa íntima de manera sostenible y de km 0. De hecho, es la única empresa en España que fabrica ropa íntima con hilo de soja. Este 2022, ZD añade la nueva línea de algodón orgánico a la colección de mujer.

¿Qué modelos forman parte de la nueva colección de ZD Zero Defects? Los modelos de bragas Aurora y Delia, ambas confeccionadas en algodón orgánico. La peculiaridad de ambas prendas son sus costuras planas, que se trabajan artesanalmente para conseguir una adaptación perfecta a la silueta de la mujer. Sin marcas.

El modelo Aurora es una braga de corte alto y el modelo Delia es una braga media. En ambos casos, las tallas van de la S a la XXL.

La nueva línea de algodón orgánico para mujer está disponible en tres colores: blanco, negro y beige, con diseños minimalistas, sin encajes ni transparencias. El resultado es una colección de mujer extra cómoda.

El algodón orgánico se ha convertido en un referente dentro de la industria textil. Aporta grandes beneficios para la salud y minimiza el impacto medioambiental. Por esta razón, ZD Zero Defects presenta prendas de calidad en su nueva colección de ropa interior, satisfaciendo así las necesidades de la mujer de hoy, comprometida con el medioambiente y que busca ante todo la comodidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.