Perros de apoyo emocional, con AEPA Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 15:31 h (CET)

Los perros pueden llegar a representar más que solo una mascota para sus dueños. Estos animales tienen la capacidad de dar apoyo emocional, salvar vidas, proteger a los más pequeños y motivar a las personas a hacer actividades que son indispensables para tener una vida saludable. La AEPA o Asociación Española de Perros de Apoyo fue creada con el objetivo de adiestrar a los perros para convertirse, además de animales de compañía, en perros de terapias, perros de asistencia, perros de apoyo emocional, etc.

Adiestramientos de perros para apoyo emocional: AEPA Uno de los animales preferidos por las personas para elegir como mascota es el perro, ya que en su mayoría son mascotas cariñosas, atentas, protectoras y leales. Sin embargo, no todos los caninos son iguales y siempre es necesario un adiestramiento extra para mejorar la relación con sus dueños. La AEPA ofrece estos adiestramientos, en especial para la preparación de perros de apoyo emocional que ayudan a superar problemas emocionales. Estos perros entrenados facilitan el tratamiento de cualquier trastorno psicológico, así como los síntomas de depresión y estrés. Como resultado de ello, las personas consiguen un equilibrio emocional y un mayor bienestar saludable mientras son apoyados por su amigo favorito. Además, los dueños no necesitan esperar la ayuda de un doctor, familiar, amigo o vecino cuando se encuentren bajo altos niveles de estrés o ansiedad.

Puntos claves a tener en cuenta para el adiestramiento de perros de apoyo emocional La AEPA explica que los perros de apoyo emocional no se deben confundir con los perros de asistencia. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que muchas personas suelen pensar que ambos tienen los mismos derechos y tipo de adiestramiento. Los perros de apoyo emocional deben ser prescritos por un especialista en salud mental, que certificará si la compañía de un perro es imprescindible o no para mejorar el estado emocional del paciente. Durante el adiestramiento es imprescindible realizar una obediencia avanzada para que la respuesta a su dueño sea precisa. En cuanto a sus habilidades a adquirir estas, dependerán del dueño y sus necesidades. Por lo tanto, se puede decir que su adiestramiento es bastante personalizado y tiene mucho que ver con el tipo de trastorno psicológico o problema emocional. Esta asociación también menciona que cualquier perro, dando igual la raza, el tamaño o la edad, puede ser útil para brindar un apoyo emocional a su dueño. Cientos de perros adoptados son impecables perros de apoyo emocional, pero para tener alguna idea sobre las razas ideales menciona al labrador, el caniche o los galgos.

Un perro adiestrado en el apoyo emocional es una gran ayuda para reducir, superar o evitar problemas de estrés, ansiedad y trastornos psicológicos. Para adiestrar a estos perros se deben contratar los servicios de la AEPA, una empresa experta en IAP y adiestramiento canino en España.



