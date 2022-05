La importancia de contar con la ayuda de expertos como José López Navarro para superar una adicción Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:51 h (CET)

Las adicciones son uno de los problemas que más afecta a las familias en el mundo entero, motivo que lleva a la búsqueda de un profesional para encontrar soluciones ante este escenario.

Con la asesoría y experiencia de José López Navarro, especialista en Intervención Familiar en Adicciones, la recuperación y el crecimiento personal tienen mayores posibilidades de obtener éxito. El centro de adicciones combina la recomposición espiritual y humana para conseguir una vida digna y feliz que motive a la recuperación del paciente.

Profesionales que ofrecen su ayuda para superar una adicción La mejor opción para un tratamiento de adicciones es contratar el servicio de un especialista, ya que, pese a su buena intención, la familia o el entorno cercano no siempre son capaces de manejar una adicción. En ese sentido, una intervención a destiempo puede generar consecuencias peligrosas que pueden llevar a un punto de no retorno.

La función de un intervencionista familiar es actuar como mediador entre el consumidor y su familia, sobre todo en los casos de mayor complejidad donde el adicto no es capaz de reconocer su enfermedad. En consecuencia, lo habitual es que nieguen consumir una sustancia, volviendo más difícil el proceso de recuperación.

Por ello, es imprescindible contar con un profesional cualificado para crear las condiciones necesarias en el ambiente para que las personas que consumen drogas acepten un tratamiento de recuperación. Con una aplicación exitosa, es posible evitar que un consumidor llegue al hospital o atraviese consecuencias negativas para su salud.

¿Cómo se lleva a cabo una intervención eficaz? Lo principal para ejecutar un proceso de intervención eficaz es contar con el compromiso de todas las personas que forman parte del círculo íntimo del paciente. Su papel pasa por entregar la mayor cantidad de información sobre el consumo de un familiar o amigo, así como los comportamientos derivados de su enfermedad.

En cuanto a la duración del proceso, no existe un tiempo determinado, ya que todo dependerá del progreso del paciente, donde influyen varios elementos como la aceptación. En general, suele durar entre 3 y 7 días. Una vez que el adicto obtiene consciencia de la situación, junto con el estado en que se encuentra y la gravedad, entiende que no es necesario tocar fondo para comenzar su recuperación.

Los diferentes métodos que aplica José López Navarro son considerados como pioneros en el sector, con la capacidad para sacar el potencial de cualquier persona, sin importar sus circunstancias. Para tratar correctamente una adicción, lo ideal es iniciar con la intervención de un especialista que permita abordar la enfermedad a tiempo.



