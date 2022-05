Cómo elegir el tipo de revestimiento más adecuado para una fachada Emprendedores de Hoy

La fachada es el rostro principal de cualquier construcción. Con el paso del tiempo y debido a los agentes contaminantes y climáticos, esta puede deteriorarse de forma notoria, una situación en la que se vuelve necesario realizar reformas en su revestimiento que permitan mejorarlo estética y estructuralmente.

No obstante, ante los tipos de revestimientos para fachadas que existen en el mercado, la elección del indicado puede ser compleja. Por ello, la asistencia de profesionales especializados como los de Paneluz puede resultar clave para elegir el elemento adecuado que ayude a recuperar el exterior de una propiedad.

Cómo escoger el mejor revestimiento para una fachada Para decidir qué tipo de revestimiento puede ser mejor para una fachada, es necesario considerar diferentes factores como las condiciones actuales del edificio. El tipo de fachada y el material original de la misma son otros dos elementos que se deben tener en cuenta en el proceso de elección, así como el resultado que se desea obtener con este tipo de reformas en el inmueble. Según los expertos, considerar las condiciones climáticas del lugar donde se encuentra la propiedad y el sistema de aislamiento empleado en el proceso de reforma también es esencial para garantizar el bienestar de esta estructura.

En la actualidad, existen numerosos tipos de revestimientos para fachadas. Sin embargo, uno de los más utilizados por su ligereza, facilidad de instalación y mínimo mantenimiento es el revestimiento de composite. Además de las características anteriores, proporciona a los exteriores de las viviendas un aspecto atractivo, ya que cuenta con diseños distintivos y ampliamente versátiles.

Diferentes tipos de revestimientos para fachadas Como empresa especializada en revestimientos para fachadas, Paneluz dispone de una amplia variedad de opciones de paneles de composite. Están formados por dos láminas de cubierta de aluminio y un núcleo de mineral no inflamable, y destacan por su calidad y por ser una opción sostenible.

De entre los distintos tipos de revestimiento disponibles, los revestimientos pegados son los indicados para espacios interiores, por su sistema de fijación oculto. Por otro lado, los paneles remachados se adaptan a cualquier tipo de arquitectura. Paneluz dispone, además, de un tipo de revestimiento SZ, ideal para fachadas con modulaciones horizontales y pocos orificios. Por el contrario, el revestimiento CH destaca como una opción óptima para fachadas con un gran número de huecos y modulaciones verticales.

Cada uno de los revestimientos que ofrece la empresa está diseñado basándose en las características específicas de una fachada. Por eso, una solución adecuada de cara a su instalación es recibir asesoría de expertos como los de Paneluz.



