¿Por qué el nivel de inglés en España sigue a la cola de Europa?, por A School of Fish Language Center

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:37 h (CET)

De acuerdo con el informe EF EPI (Índice del Dominio de Inglés) publicado a finales de 2021, España ocupa el puesto 33 dentro del ranking mundial de inglés, el cual evaluó la comprensión auditiva y lectora de dos millones de personas en 112 países.

Si bien esta posición refleja que los niveles de inglés en la península se encuentran en una escala intermedia, también permite entrever que las competencias de los españoles en este idioma no mejoran desde hace 8 años. Por el contrario, se encuentran con una tendencia a la baja, teniendo en cuenta que en 2014, España ocupaba el puesto 20 dentro de este mismo ranking. Según los expertos, el nivel de inglés de los españoles se estancó y sigue sin acercarse al de otros países de la región como Italia, Países Bajos o Dinamarca.

Por esta razón, la academia A School of Fish Language Center (ASOF), reconoce que parte del problema radica en algunas deficiencias dentro de la enseñanza del idioma en institutos y universidades, por lo que ha diseñado un completo paquete de cursos de inglés, que permitan hacer frente a una situación que afecta al país desde hace varios años.

Millenials: las personas con más conocimientos de inglés El informe también reconoce que son los adultos de más de 30 años, quienes más han mejorado sus conocimientos y competencias, mientras que los jóvenes entre 18 y 26 años han disminuido su nivel. Esto indica que el entorno laboral y el desarrollo profesional influyen directamente en la necesidad de este grupo poblacional por mejorar sus habilidades en este idioma, en especial, porque el control del inglés les permite acceder a mejores ofertas laborales y a mejorar sus condiciones de vida.

Cursos dirigidos a todos los públicos ASOF ofrece cursos a personas de todas las edades que deseen ampliar, complementar y adquirir conocimientos lingüísticos en inglés. Sus programas se caracterizan por la versatilidad y autonomía que brinda una formación 100% virtual, con profesores altamente cualificados y a través de plataformas de acceso libre como Zoom.

Esta academia también colabora con empresas de diferentes sectores impartiendo clases de inglés a sus empleados y aplicando pruebas de nivelación con frecuencia. Más del 97% de sus estudiantes han presentado con éxito exámenes de clasificación de carácter internacional y, por esta razón, muchos de ellos recomiendan a esta academia en cualquier escenario.

Con sus programas de nivelación, ASOF espera mejorar los conocimientos de inglés en la población española, con el objetivo de subir posiciones en el ranking mundial de países que contemplan este idioma como alternativa de enseñanza de una segunda lengua.



