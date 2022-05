Férula dental Bruxistop para aliviar los efectos adversos del bruxismo Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 16:07 h (CET)

El bruxismoes un ejercicio que se realiza normalmente de forma inconsciente y que se conoce comúnmente como la acción de rechinar los dientes. La actividad frecuente de este acto trae como consecuencia dolores localizados en el rostro y, además, desgasta el esmalte de los dientes, deteriorando su estado y afectando la estética y salud bucodental.

Best Breathe es una empresa centrada en ofrecer soluciones para mejorar la salud bucodental a través de la fabricación de dispositivos sencillos, pero muy prácticos que garantizan la reducción y gestión de problemáticas de salud que afectan a la calidad de vida de los usuarios.

Un dispositivo práctico que controla el bruxismo y sus efectos: Bruxistop Best Breathe ha diseñado y fabricado una serie de dispositivos para el tratamiento y alivio de dolencias y afecciones de la salud. En concreto, ha creado la práctica y sencilla Férula Bruxistop. El dispositivo consiste en una férula dental que se adecúa y perfila a la dentadura del paciente mediante un sencillo proceso de termoconformado que se realiza únicamente con agua caliente. El dispositivo tiene como misión crear un escudo protector entre la dentadura superior e inferior para evitar el roce directo de ambas dentaduras de esta forma las piezas dentales quedan protegidas. Su dureza es intermedia y no afecta a la movilidad de la boca, ya que se adhiere perfectamente a la dentadura creando un molde perfecto de esta.

¿Qué daños ocurren por rechinar los dientes? Aunque el fenómeno se da en un ejercicio inconsciente, también puede ser intencional, como algunos hábitos provocados por situaciones de ansiedad. El bruxismo es el nombre que se le da a este fenómeno que se divide en dos tipos: céntrico y excéntrico. El primero corresponde al apretamiento fuerte de los dientes y el segundo al frotar los dientes superiores con los inferiores. La acción resulta en el debilitamiento de la dentadura, desgasta el esmalte natural de los dientes, deteriorando su aspecto y perdiendo su fuerza. Además, el movimiento brusco puede manifestar dolores fuertes en la mandíbula, afectando la posición de los dientes cuando la boca está cerrada. Estos dolores también pueden manifestarse en otros lugares como en el oído, en el cuello o en la cabeza. El problema afecta cerca del 30 % de la población.

La férula es efectiva para detener el hábito y no se compone de elementos tóxicos como bisfenol A (BPA), f-talatos, látex o acrílicos.

Best Breathe Company, tiene como principal objetivo fabricar dispositivos de fácil adecuación al cuerpo, que alivian dificultades sin necesidad de recurrir a fármacos. Es una empresa certificada en la norma de calidad ISO 9001/2015, además es una compañía avalada por la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.