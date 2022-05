Cursos de preparación para los exámenes oficiales del First Certificate of English Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 16:16 h (CET)

El First Certificate of English (FCE) es un certificado emitido por la Universidad de Cambridge que sirve para acreditar el nivel B2 del idioma inglés. Asimismo, es el cuarto escalón determinado por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

Contar con esta titulación supone tener el nivel necesario para poder mantener una conversación fluida y natural con hablantes nativos y, a la vez, poder producir textos claros y detallados.

Una de las mejores academias para tomar un curso preparación First Certificate en Barcelona y sacar el certificado es Bravo Academy porque el método que aplican sirve tanto para que los alumnos puedan incorporar el nivel de inglés necesario como para que aprendan a resolver los exámenes a través de la práctica constante.

Cursos a precios competitivos para que todo el mundo pueda aprobar el First Certificate Bravo Academy ofrece una clase gratuita a todos los interesados en aprender inglés para que puedan observar de qué manera se trabaja en la academia sin ningún tipo de compromiso. Los grupos tienen un número limitado de alumnos para que todos reciban la atención necesaria y el trabajo de los profesores se orienta en obtener buenos resultados en los exámenes.

Antes de ingresar formalmente y, además de la clase de prueba, se realiza un test de nivel que también es gratis. En todos los cursos de preparación del First Certificate en Bravo Academy se comienza a hablar en inglés desde la primera clase. De esta manera, las habilidades comunicativas de los alumnos se desarrollan de la manera más rápida posible. Por otra parte, todas las semanas, los asistentes reciben un feedback personalizado sobre su evolución en el manejo del idioma.

Al final del curso los alumnos hablan con fluidez, leen y escriben en inglés de manera competente, comprenden las estructuras gramaticales del idioma, cuentan con un buen nivel de vocabulario y desarrollan las habilidades necesarias para aprobar las 4 partes del examen confeccionado por la Universidad de Cambridge.

¿Cómo es el examen del First Certificate? La evaluación necesaria para obtener el certificado está compuesta de 4 partes: reading and use of English, writing, listening y speaking. Los primeros tres puntos se resuelven de manera escrita siguiendo distintos ejercicios que sirven para probar las habilidades de redacción, escucha y uso del lenguaje del alumno.

A su vez, la sección speaking consiste en una prueba oral de 15 minutos delante de un examinador. La nota mínima para aprobar el examen es de 60 puntos sobre 100. Los alumnos reciben las notas en un período de entre 2 y 5 semanas. Los que aprueban reciben el certificado oficial 4 semanas después.

Con el curso de preparación del First Certificate que imparte Bravo Academy, es posible adquirir conocimientos de inglés suficientes para comunicarse con fluidez e incorporar estrategias para aprobar el examen y obtener el certificado.



