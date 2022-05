La importancia de sentirse seguro en urbanizaciones y comunidades de vecinos, con Controlvig Seguridad Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:59 h (CET)

En las urbanizaciones y las comunidades de vecinos, el tema de la seguridad personal siempre es un elemento fundamental a tener en cuenta, ya que esta se encarga de velar por la vida de las personas y por sus bienes más preciados. En este contexto, la seguridad privada puede marcar una diferencia radical.

La empresa española especializada Controlvig Seguridad afirma que sentirse resguardado en el lugar donde se vive junto a la familia, supone calidad de vida. Es la tranquilidad de habitar una vivienda, dormir en ella o ausentarse y saber que nadie la allanará de manera ilegal.

Sentirse seguro en urbanizaciones y comunidades de vecinos Sin importar las dimensiones de la comunidad de vecinos o la urbanización, un buen nivel de seguridad aporta beneficios concretos para todos sus habitantes. Uno de los más importantes tiene que ver con el valor de las propiedades, ya que los posibles compradores siempre prefieren zonas más tranquilas. La gente pondera no solo la presencia del personal de vigilancia, sino también el uso de dispositivos tecnológicos como cámaras y sistemas de comunicación.

La seguridad privada no solo garantiza la integridad de las casas y coches de los vecinos, sino también de los bienes de la comunidad. El resguardo de paredes, alumbrado o vallas contra vandalismos representa un ahorro importante en gastos administrativos que compensan la inversión en el servicio.

Un entorno seguro permite una mayor integración entre los vecinos y permite a cada uno de sus habitantes disfrutar de los espacios comunes. Existe mayor libertad para realizar actividades físicas a cualquier hora del día o la noche, sin preocuparse por la presencia de intrusos. La posibilidad de caminar por los espacios públicos es algo realmente importante, sobre todo para los más jóvenes de la casa.

Ventajas de gestionar la seguridad con servicios especializados La contratación de servicios especializados implica varias ventajas en relación con dejar solo en manos de la policía este tipo de competencias. Las empresas especializadas cuentan con personal altamente entrenado y equipos de última generación. Diseñan planes específicos para la comunidad que los contrata, en función de sus características y puntos débiles para usar el personal y la tecnología de forma más eficiente.

Un servicio pagado por los vecinos ofrece la posibilidad de controlar los accesos a la comunidad de una manera rigurosa. En el caso de compañías muy experimentadas como Controlvig Seguridad, el personal está entrenado para trabajar bajo el concepto de Seguridad Integral. Eso significa que atienden todas las variables del entorno para obtener resultados óptimos.

El creciente riesgo de sufrir robos o atentados dentro de las viviendas sigue teniendo una alta incidencia en las principales ciudades de España, motivo por el cual han proliferado nuevas empresas de seguridad y vigilancia. Es por ello que los vecinos deben estudiar bien las opciones disponibles en su comunidad y elegir aquellas que puedan demostrar una trayectoria de servicios de calidad.



