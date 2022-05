Las auditorías no programadas ya no son un problema para la industria alimentaria gracias a Trazable Comunicae

miércoles, 11 de mayo de 2022, 18:01 h (CET) La IFS (International Food Standard) y BRC (British Retail Consortium) han establecido un nuevo protocolo de auditorías no anunciadas cada 3 años. A partir de ahora la empresa que cuente con certificación IFS o BRC tiene la posibilidad de recibir una auditoría sin previo aviso. Trazable es una herramienta que puede ayudar en ese proceso Tal y como comunicó en octubre, de ahora en adelante, será el mismo organismo el que determinará en qué año se realizará la evaluación (antes eran las propias empresas las que podían decidir el año dentro del ciclo de 3 años). En los siguientes ciclos ocurrirá lo mismo, por lo que cada 3 años habrá una auditoría no anunciada. Esto no aplica a aquellas empresas que hayan obtenido calificaciones C o D, ya que contarán con un número mayor de auditorías no anunciadas.

En este sentido, estos cambios obligan a las empresas a prepararse implantando la cultura de la seguridad alimentaria y logrando estandarizar sus procesos.

Cómo estar 100% preparado para una auditoría no anunciada

Trazable es un software de gestión de calidad completo con tecnología Blockchain que ayuda a ahorrar tiempo al departamento de calidad a la hora de preparar la auditoría no anunciada.

¿Cómo ayuda?

Ayuda a ser más ágiles en el proceso. Al tener toda la documentación que hay que presentar a la hora de una auditoría, cuando el auditor la solicite, el responsable de calidad tendrá todos los datos en un solo gestor documental.

Ahorra tiempo. Antes de la llegada del auditor, el responsable de calidad tendrá registrados todos los albaranes y documentación precisa dentro del software. Algo que ayudará en su día a día ya que no tendrá que escanear o archivar en carpetas los documentos en papel. Todos los responsables de rellenar documentación lo harán a través de la herramienta.

A través de la digitalización de los procesos, ayudará también en el día a día de los responsables de calidad a centrarse en mejorar el producto en vez de utilizar el tiempo en recabar documentación.

La empresa valenciana Trazable nace en 2018. Surge con el fin de ofrecer un servicio a empresas del sector alimentario con la misión de mejorar su trazabilidad a través de la tecnología Blockchain. Además ayuda a las empresas a garantizar la calidad y transparencia de sus productos.

