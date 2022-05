El portal Fotocasa ensalza la Casa Geosolar® en su blog para profesionales inmobiliarios Comunicae

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:45 h (CET) La Casa Geosolar® de Carbono Positivo ejemplo de innovación y sostenibilidad del sector residencial Grupo Index lidera la construcción sostenible de vivienda residencial, con promociones de casas eficientes energéticamente y ahorradoras. Viviendas innovadoras que implementan primeras calidades con la tecnología más puntera para lograr casas inteligentes que están revolucionando el mercado inmobiliario.

La llegada de la Casa Geosolar® de Carbono Positivo a Colmenar Viejo con las primeras 29 viviendas en la zona de ‘La Tejera’, es una excelente noticia, ya que las ventajas de su vivienda líder en eficiencia energética y ahorro, no estaban disponibles hasta ahora en el norte de la Comunidad de Madrid.

Noticia de la que se ha hecho eco el popular portal inmobiliario Fotocasa en su blog para profesionales del sector. En su artículo sobre Index, se destaca no solo la llegada de la Casa Geosolar® a Colmenar Viejo, también refleja la gran expansión que Grupo Index tiene planificada en esta área con más promociones y nuevas parcelas.

“Nuestras viviendas no solo son innovadoras y sostenibles cuidando el planeta y nuestro medio ambiente, además son de diseño vanguardista, y personalizadas con el asesoramiento de un arquitecto y un interiorista desde el primer minuto”. Según informa en un artículo el blog de Fotocasa Pro, la nueva web de interiorismo de Grupo Index es “la más amplia y exclusiva del mercado”. En clara referencia a una web que alberga miles de referencias de conocidos proveedores nacionales e internacionales tanto en mobiliario, textiles, descanso o mobiliario de exteriores, entre otras categorías.

La nueva herramienta dispone de una potente tecnología de búsqueda para facilitar al cliente la comparativa de marcas, estilos, precios, tamaños, etc. Así la nueva web de interiorismo se adapta a las necesidades, presupuestos y gustos de cada familia.

En Grupo Index, las viviendas son 100% personalizadas desde la distribución de la vivienda hasta los últimos detalles, y también desde el punto de vista del diseño de interiores.

Desde el primer momento, un arquitecto asesora al cliente en el diseño y distribución de su vivienda, y, paralelamente, un interiorista le guía para escoger y diseñar la decoración, integración de iluminación, optimización de espacios, paisajismo, espacios continuados visualmente o viviendas de concepto abierto, entre otras posibilidades.

Para Grupo Index es una satisfacción ser referencia y noticia en el sector inmobiliario y, una vez más, haber sido ejemplo destacado en un blog especializado con contenidos, tendencias, entrevistas, podcasts, noticias, artículos, cursos y otros recursos gratuitos dirigido a los profesionales del mercado inmobiliario español.

