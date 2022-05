Unidos por la seguridad en la comunidad ciclista: Sete Gibernau, embajador de ALL IN BIKING Comunicae

miércoles, 11 de mayo de 2022, 13:41 h (CET) El expiloto de MotoGp, Sete Gibernau se une al proyecto ALL IN BIKING como muestra de su ‘‘preocupación y compromiso’’ con la inseguridad y los robos que acechan a la comunidad ciclista. En la actualidad, con apenas cuatro meses de vida ALL IN BIKING está valorada en más de 4.000.000 de euros, cifra que previsiblemente aumentará su valor dado el siguiente hito: el salto al mercado internacional El dos veces subcampeón del mundo de MotoGp, Sete Gibernau se une al proyecto ciclista de ALL IN BIKING como embajador de la tecnológica alicantina, dando visibilidad a la compañía por primera vez en el pasado Gran Premio de Jerez. La adhesión del deportista a la startup española se debe a diferentes motivos, entre los cuales destaca el compartir valores comunes a los ciclistas como la implicación, el esfuerzo o el respeto hacia una vida saludable. Al mismo tiempo, Gibernau ha querido mostrar su apoyo a la seguridad y a la protección de todos los ciclistas, sean amateur o profesionales, otro de los grandes objetivos de ALL IN BIKING.

Son pilares que el piloto comparte con la startup, cuya proyección a nivel nacional e internacional ha conseguido cerrar una importante ronda de inversión muy por encima de las previsiones. Gracias a su adhesión al proyecto, Sete denuncia la impunidad frente a robos o accidentes a la que se ven sometidos los ciclistas, uno de los desafíos de la marca. En palabras de Gibernau, ‘‘de la misma manera que los ciclistas, los amantes de las motos somos una comunidad solidaria, preocupados los unos por los otros y siempre dispuestos a ayudarnos’’.

Bicis y motos, más cerca que nunca

Además, como embajador de la comunidad, Sete afirma cómo los pilotos de motos también se ‘refugian’ en la bicicleta como método de desconexión (también para mantenerse en forma). Incluso, señala que es bastante habitual verlos recorrer el circuito en bici antes de los grandes premios.

También destaca cómo cada vez son más frecuentes las similitudes entre la comunidad de amantes de las motos y de las bicicletas, ya que ambos ámbitos están compuestos por apasionados que entienden su trabajo como una filosofía de vida. En este contexto, la figura y la experiencia de Sete en ambos campos aportará gran valor al desarrollo de ALL IN BIKING. La aplicación, disruptiva desde su inicio y cuya principal meta es transformar la manera de entender el ámbito de la bicicleta, es también fruto de un proyecto sostenible, plural y para todos los públicos.

Blockchain: el punto disruptivo que terminó de conquistar a Gibernau

Pero no solo los citados han sido los motivos por los que Sete se ha unido al ambicioso proyecto ciclista de José Julio Becerril y Juan Antonio Cano (fundadores de la marca). También ha sido determinante el halo de vanguardia y disrupción que presenta la aplicación, haciendo uso de la tecnología Blockchain para generar un vínculo de identificación entre bicicleta y usuario.

En palabras de Juan Antonio Cano, ‘‘ser capaces de crear una aplicación para cualquier amante del ciclismo, sea cual sea el nivel o el tipo de bicicleta que tenga y que aúne todo lo que necesita un ciclista, es una de nuestras principales motivaciones y estamos felices por lograr que se haga realidad’’. Asimismo, desde la marca ya adelantan que la app se encuentra en su fase de pre-lanzamiento y en breve estará disponible para dispositivos IOs y Android.

