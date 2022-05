¿Qué es una inversión en Bitcoin? Muchas corporaciones e individuos han adquirido cada vez más participaciones significativas de esta moneda digital Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 11 de mayo de 2022, 09:46 h (CET) Si bien la mayoría de las personas solo usa Bitcoin como moneda para transacciones diarias, también es un activo lucrativo con beneficios sustanciales a largo plazo. A diferencia de muchos activos tradicionales, Bitcoin ofrece sólidas oportunidades de inversión a corto y largo plazo. Debido a su crecimiento futuro proyectado, muchas corporaciones e individuos han adquirido cada vez más participaciones significativas de Bitcoin.

Aunque la inversión en Bitcoin es un tema común en las plataformas y los medios criptográficos, la mayoría de las personas no entienden el concepto y cómo funciona. Eso ha impactado en las incertidumbres entre algunos inversores, lo que ha frenado la adopción de Bitcoin. Entonces, ¿qué es una inversión en Bitcoin? El siguiente artículo describe qué es una inversión en Bitcoin y cómo funciona. Para obtener una mejor visión, puede visitar este sitio web https://profit-revolution.com/es/ .

Cómo funciona una inversión en Bitcoin

Bitcoin es un medio de pago digital descentralizado basado en una prueba de trabajo criptográfica en lugar de confianza. A diferencia de las monedas fiduciarias u otros activos regulados por gobiernos y bancos centrales, Bitcoin no se enfrenta a manipulaciones políticas o institucionales. Los usuarios de Bitcoin pueden comprarlo, venderlo e intercambiarlo directamente, sin pasar por un banco o procesador de dinero.

Existen muchas formas de invertir en Bitcoin, incluido el trading y la minería. Los traders de criptomonedas principalmente compran y venden Bitcoin y otras criptomonedas para obtener ganancias. Los traders pueden participar en el day trading, la cobertura, el scalping o el trading de tendencias de Bitcoin para obtener flujos de ingresos regulares. Sin embargo, puede comprar y mantener Bitcoin como una inversión a largo plazo para generar grandes ganancias en el futuro. Las personas también pueden participar en marketing de afiliación y servicios de consultoría criptográfica para ganar Bitcoin.

Los intercambios de criptomonedas son los mercados más confiables para comprar y vender Bitcoin. Ofrecen varios recursos y herramientas, como este bot de trading automático, lo que permite a los inversores evitar riesgos y maximizar el rendimiento de las inversiones. Los intercambios de criptomonedas y los proveedores financieros de buena reputación también brindan a los inversores institucionales y a las personas oportunidades únicas de inversión en criptomonedas. Sin embargo, cualquier forma de propiedad de Bitcoin cuenta como una inversión.

Las características únicas de una inversión en Bitcoin

Las inversiones en Bitcoin tienen algunas características similares a las inversiones tradicionales. Sin embargo, también tienen varias disparidades sorprendentes, como se analiza a continuación.

Un activo descentralizado Las monedas fiduciarias y otros activos tradicionales están sujetos a diversas regulaciones. Los gobiernos utilizan los bancos centrales y las agencias reguladoras para controlar su suministro y circulación. Eso significa que uno también debe pasar por las instituciones estipuladas para adquirirlos o intercambiarlos. Bitcoin está descentralizado, lo que significa que no está vinculado a ningún gobierno o institución.

Bitcoin se ejecuta en la red peer-to-peer sin una autoridad central. Por lo tanto, los usuarios no necesitan pasar por bancos o procesadores de dinero para realizar transacciones. Además, ningún gobierno o institución puede influir en el suministro de Bitcoin. Eso le da la autonomía para invertir y administrar su patrimonio como mejor le parezca, sin ninguna intervención externa.

Inversión virtual Bitcoin existe en formato digital, lo que significa que no puedes tocarlo ni sentirlo. Los mineros generan nuevos tokens para circular resolviendo complejos acertijos matemáticos basados en el protocolo subyacente de Bitcoin. Los usuarios de Bitcoin tienen billeteras en línea y fuera de línea para almacenar las claves privadas utilizadas para autorizar transacciones, y son la única forma de acceder a su Bitcoin. Por lo tanto, necesitan protección a toda costa.

Alta volatilidad La volatilidad es una de las características más destacadas de Bitcoin. El valor de Bitcoin fluctúa constantemente según los sentimientos de los inversores y las condiciones del mercado. Bitcoin experimenta fuertes y enormes cambios de precios que podrían generar ganancias y pérdidas sustanciales para los inversores. Si bien la alta volatilidad de Bitcoin puede parecer un riesgo significativo para algunos inversores, también crea numerosas oportunidades para que los traders se beneficien de las disparidades de precios en los intercambios de criptomonedas. Además de utilizar diferentes estrategias de trading de Bitcoin, los inversores también deben estudiar el mercado de criptomonedas y mantenerse actualizados sobre los desarrollos de la industria para limitar los impactos de la volatilidad.



Aunque las personas describen una inversión en Bitcoin de varias maneras, se refiere principalmente a la propiedad de Bitcoin. Cualquier persona con un teléfono inteligente, una computadora de escritorio o una computadora portátil y acceso a Internet puede comprar, vender e intercambiar Bitcoin en todo el mundo. Sin embargo, comprenda que Bitcoin es una inversión virtual, descentralizada y altamente volátil. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué es una inversión en Bitcoin? Muchas corporaciones e individuos han adquirido cada vez más participaciones significativas de esta moneda digital Luli Del Castello, pilota del equipo CAAL Racing patrocinado por Escort Advisor en el Campeonato Nascar Whelen Euro Series 2022 Quiere demostrar que el automovilismo no es solo cosa de hombres Ucronic, la red social que lucha contra la desinformación, crea su propia plataforma de suscripciones a medios de comunicación Una app que piensa en los usuarios y en los medios Repara tu Deuda Abogados cancela 34.901€ en Olesa de Bonesvalls (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad Coaching con Programación Neurolingüística Calzando Las Botas de las Siete Leguas