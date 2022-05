¿Qué es la TAE de un préstamo?, por los profesionales de Igualada Belchí Abogados Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022

Los préstamos o créditos bancarios pueden ser herramientas útiles para el financiamiento de una empresa, pero también implican ciertos riesgos, como los que generan los intereses. Cuando las empresas o solicitantes no conocen claramente el funcionamiento de los tipos de interés aplicables a su financiamiento, se puede generar un sobreendeudamiento que, a largo plazo, supera su capacidad de pago.

Es por ello que, bajo los criterios profesionales de Igualada Belchí Abogados, un despacho de abogados en Murcia, se analizará la Tasa Anual Equivalente (TAE), un índice sumamente importante en la determinación del coste final que implica un determinado préstamo, con el fin de ayudar a los prestatarios a utilizar esta herramienta en la planificación de su financiamiento.

El concepto y la importancia de la TAE La TAE es un índice que, en términos generales, brinda información sobre el coste final de un determinado préstamo y debe ser proporcionado a todo solicitante, ya sea de crédito personal o bajo garantía hipotecaria. Este indicador aporta una perspectiva sumamente amplia sobre los costes añadidos que acarrea la operación crediticia. Esto la diferencia de la Tasa de Interés Nominal (TIN), la cual consiste básicamente en la tarifa que cobra la entidad financiera por prestar un determinado monto de dinero.

La TAE, por su parte, refleja el coste total a largo plazo del préstamo y su posible rentabilidad final, ya que además de la tarifa que constituye la TIN, calcula también los costes por comisiones bancarias, frecuencia de los pagos e incluso los gastos de operación del préstamo, como las tarifas por seguro de protección de pagos, entre otros. Es por ello que las entidades bancarias están obligadas a informar adecuadamente sobre la TAE que aplican en sus préstamos, tanto a nivel publicitario como en los respectivos contratos de los prestatarios, a fin de garantizar el acceso a sus derechos.

¿Por qué la información sobre la TAE es un derecho de los prestatarios? Tanto la TIN como la TAE deben ser proporcionadas por cualquier institución crediticia al momento de solicitar un préstamo, pero frecuentemente los prestatarios tienden a poner atención principalmente a la TIN. Sin embargo, es de suma importancia que los prestatarios reconozcan la TAE de cualquier operación crediticia que quieran realizar, ya que con este índice puede calcularse el coste total de la operación, a fin de planificar adecuadamente sus pagos y evitar el sobreendeudamiento.

Además, el solicitante puede comparar la información de estas tasas con las tarifas de referencia que ofrece el Banco de España, para determinar si el índice que ofrece la entidad sobrepasa los de referencia, lo que puede llegar a constituir prácticas de usura, frente a las cuales el prestatario puede tomar medidas legales. De ahí la obligatoriedad de proveer esta información a cualquier prestatario, pues no solo es un índice matemático de referencia, sino una herramienta para ejercer plenamente sus derechos financieros.



