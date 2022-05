SunMedia ficha a Silvia Fernández para liderar su nueva división de CTV y Branded Content Comunicae

martes, 10 de mayo de 2022, 16:45 h (CET) El nuevo departamento tiene el objetivo de reforzar el crecimiento de la adtech en el terreno de la innovación tecnológica y el contenido. Silvia Fernández cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector de la gestión de medios SunMedia, la adtech española líder en vídeo, mobile y native, ha anunciado la creación de un nuevo departamento enfocado al desarrollo y comercialización de CTV & OTT, posicionando este producto como una extensión del consumo de televisión lineal.

Con el auge de la televisión conectada, SunMedia quiere asumir el reto de unir lo extraordinario del mundo digital y lo excepcional de la televisión a través de este nuevo departamento de CTV y OTT.

Para lograr este objetivo, la compañía contará con el expertise de Silvia Fernández, que se incorpora a SunMedia como nueva Head of Platforms & CTV. Desde su nuevo cargo, será la encargada de seguir reforzando el crecimiento de la adtech en el terreno de la innovación tecnológica, así como el desarrollo e implantación del ambicioso proyecto de CTV y OTT y de Branded Content a través de su producto The Brave Content.

“Este importante cambio en mi carrera profesional supone para mí un nuevo y motivador reto y lo afronto con una gran ilusión y entusiasmo intentando aportar una nueva visión, desde el punto de vista de la agencia de medios, para ayudar a seguir entendiendo y dando respuesta a las necesidades y desafíos del sector”, ha señalado Fernández.

Silvia Fernández ha desarrollado principalmente su extensa carrera profesional en el sector de las agencias de medios. Su último rol ha sido como Trading Director en Mindshare, compañía a la que ha estado ligada durante la última década.

“El mercado de OTT tiene unas previsiones de crecimiento del 11,9% anual hasta 2025 y nos ofrece unas posibilidades publicitarias muy atractivas para los anunciantes por las características de los propios formatos. Además, contar con el expertise de Silvia para este nuevo proyecto nos convierte en un partner realmente competitivo”, destaca Fernando García, CEO de SunMedia.

De esta manera, SunMedia da un paso más para seguir consolidando su posición en el mercado a nivel nacional e internacional con la búsqueda constante de la innovación y la mejora de sus servicios como máxima para seguir estando a la vanguardia en el sector adtech.

