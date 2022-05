El Colibrí, un nuevo sistema de lavado de coches a domicilio Servicio cómodo, rápido, seguro y ecológico Redacción

martes, 10 de mayo de 2022, 09:03 h (CET) Son numerosos los sectores que, gracias tanto a los avances tecnológicos como a la concienciación medioambiental, han evolucionado mucho en los últimos años. Un claro ejemplo es el de las empresas que se dedican a lavar los coches de sus clientes.

En pleno 2022 la experiencia puede llegar a ser muy distinta respecto a la de un par de décadas atrás. Así lo demuestra el nuevo sistema de Lavado de coches de El Colibrí, el cual se lleva a cabo a domicilio. A continuación profundizaremos en él, averiguando cómo funciona y todas las ventajas que ofrece.

Comodidad en estado puro

Lo primero que llama la atención de este nuevo servicio es que se evitan los desplazamientos. El cliente ahorra mucho tiempo al no verse obligado a acudir a unas instalaciones en concreto, sino que son los propios trabajadores de la empresa los encargados de ir a tu casa o incluso al trabajo. Por otra parte, es destacable que no mueven el coche lo más mínimo, lo cual sumado al siguiente aspecto aporta seguridad, tranquilidad y confianza al usuario: la llave siempre la tiene el propietario del vehículo.

Gracias a ello puedes estar cómodamente descansando en tu propio domicilio, haciendo compras en un centro comercial, trabajando en la oficina o llevando a cabo cualquier otra acción al mismo tiempo en que tu coche es limpiado.

Sistema efectivo a más no poder

A la comodidad hay que sumar otra característica que valoran muy positivamente los usuarios: la efectividad del sistema de limpieza, estando considerado hoy en día como el mejor de todos. Y no es para menos, puesto que proporciona un resultado espectacular, trasladando la misma sensación que se obtiene al sacar un coche nuevo del concesionario.

Ello es fruto no solo de la dedicación y pasión con la que trabajan, sino también de la buena calidad que tienen todos los productos utilizados para lavar los coches. Es por este motivo que tu vehículo estará cuidado y protegido durante más tiempo.

Aprovechamiento de la tecnología

Este nuevo sistema está teniendo un gran éxito no solo por lo ya comentado, sino también por lo bien que ha sabido aprovechar los avances tecnológicos. Y es que se contrata de manera rápida, sencilla y cómoda haciendo uso de una aplicación.

El primer paso que hay que realizar consiste precisamente en descargar la app para Android de El Colibrí: http://bit.ly/3ixwkZe%E2%80%9D. Si se dispone de un iPhone, en ese caso la aplicación compatible es la siguiente: http://apple.co/3x4egv8. En ambos casos la descarga es gratuita. Tras instalar la app llega el momento de elegir el tipo de lavado, así como el coche, el día y la hora. Cada acción se lleva a cabo muy fácilmente gracias a lo intuitiva que es la interfaz.

Rapidez máxima

Si ya de por sí el hecho de solicitar el servicio de lavado de coches es rápido por lo sencilla que es la aplicación, más si cabe lo es la tarea en sí de la cual se encargan profesionales con una dilatada trayectoria a sus espaldas.

Es precisamente la gran experiencia que tienen lo que les permite tratar con todo tipo de coches en un tiempo récord, dejándolos inmaculados en tan solo hora y media como máximo. En algunos casos bastan sesenta minutos para completar el lavado, aunque ello depende del servicio que contrates.

Por otra parte, la rapidez también se evidencia en el desplazamiento de la empresa que ofrece este servicio. Y es que en menos de media hora acuden a la dirección indicada, dando comienzo cuanto antes al lavado de coches que deja muy satisfechos a los clientes.

Servicio ecológico

Por último, es destacable que estamos ante un servicio ecológico. No utilizan agua, lo cual supone un gran ahorro. En concreto, por cada lavado se dejan de consumir unos 140 litros. Adicionalmente también merecen una mención especial los productos que usan para dejar los coches impecables, siendo ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

Por último, es destacable que estamos ante un servicio ecológico. No utilizan agua, lo cual supone un gran ahorro. En concreto, por cada lavado se dejan de consumir unos 140 litros. Adicionalmente también merecen una mención especial los productos que usan para dejar los coches impecables, siendo ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

Teniendo en cuenta que la sociedad cada vez está más concienciada sobre lo importante que es cuidar el medio ambiente, no es de extrañar que una alternativa sostenible como la de este nuevo sistema de lavado de coches a domicilio esté adquiriendo tanta popularidad, la cual previsiblemente irá a más a lo largo de los próximos años.

