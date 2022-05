Suplementación nutricional personalizada como parte del tratamiento médico de precisión, por el Dr. Fernando Ruger Viarengo Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de mayo de 2022, 17:26 h (CET)

Desde el año 2000, con el descubrimiento del genoma humano, están a disposición una serie de pruebas genéticas, como por ejemplo de detoxificacion hepática de fase 1 y fase 2 o de farmacogenética, que permiten realizar una prescripción personalizada de precisión, basada en los resultados de dichos exámenes. De esta forma, se realiza en la clínica UMEBIR, generando mayores tasas de éxito en los tratamientos actuales, donde una de las herramientas es una suplementación nutricional adecuada de complementos alimenticios prescriptos por profesionales formados en la nutrición celular como es el Dr. Fernando Ruger Viarengo, ya sea por formulaciones magistrales o suplementos de calidad médica.

El Dr. Fernando Ruger Viarengo aclara: “La diferencia entre las calidades de suplementación son importantes a la hora de prescribir un suplemento nutricional. La forma de presentación, como pueden ser perlas, comprimidos, cápsulas, polvos, jarabe, etc., la pureza de los principios activos, el envasado o el almacenamiento, entre otras características, llevan al resultado final del efecto de los principios activos que se utilizan. Aquí, también recaen las diferencias de precio y los distintos resultados esperables para algunos productos”.

Cuando se necesitan combinaciones específicas de principios activos o dosis, se puede utilizar la formulación magistral, generando la prescripción concreta al paciente para que la realice en una oficina de farmacia que disponga de este servicio. A veces, cuando las oficinas de farmacia no disponen de este servicio, lo suelen realizar por medio de su colegio oficial de farmacéuticos. En estos casos, se pueden pedir excipientes específicos o incluso sin excipientes, en los casos de intolerancias, por ejemplo.

Sin embargo, existen algunas marcas de suplementación nutricional con la misma pureza que se utiliza en la farmacopea europea, que sus formulaciones no llevan excipientes o los que llevan son completamente inertes. Incluso las combinaciones y dosis de principios activos son las que se utilizan habitualmente en los protocolos de medicina funcional. El Dr. Fernando Ruger Viarengo reconoce: “Si tenemos alcance a prescribir este tipo de suplementos, le facilitamos mucho al paciente la logística para conseguirlo o incluso los tiempos de demora para los inicios de tratamientos, que suelen alargarse mucho en la formulación magistral, la cual es difícil de encontrar en oficinas de farmacia”.

Desde la salida de Reino Unido de la comunidad europea, se dificulta a veces el acceso a este tipo de marcas de suplementos con calidades casi iguales a las de las formulaciones magistrales, con lo que a veces los costes de aduanas y transportes son complicados, pero se dispone de al menos una o dos marcas nacionales con estas características de excelencia, en lo que son pureza de principios activos, excipientes inertes, fórmulas de combinación y dosis de uso común. Se espera que haya más marcas en un futuro próximo para facilitar a los pacientes el acceso al tratamiento funcional de precisión.

Las diferencias de precios, a veces, incluso se duplican o triplican entre marcas de calidad y marcas sin reconocimiento. No son diferencias sin sentido, se basan en la pureza de los principios activos, los excipientes que se utilizan, las combinaciones de fórmulas, las formas farmacéuticas que se eligen para mejorar la biodisponibilidad, absorción y, por ende, el éxito terapéutico de sus efectos.



