¿Qué son los microinfluencers?, por Brandarmies

El ecosistema de los influencers no está únicamente compuesto por una diversidad de contenidos digitales y su posterior aceptación, traducida en millones de seguidores, sino que también entra en juego un entramado complejo de creaciones y creadores independientes. Solo necesitan un teléfono móvil y contenido publicable, que viral o no, acaba dando lugar a la conformación de una pequeña comunidad.

Estos creadores son conocidos como microinfluencers y, aunque para el imaginario común sean intrascendentes, ya que sus cuentas poseen entre 500 y 10.000 seguidores, dentro del mercado de nicho son muy importantes. Por esta razón, expertos en marketing digital de influencia, como Brandarmies, han decidido construir puentes entre estos creadores y empresas de diferentes sectores con el objetivo de acercar cualquier producto a una audiencia que se siente mucho más cercana, en parte porque el creador del contenido que les interpela se ha concentrado en fortalecer los lazos con sus seguidores, más que en aumentar sus números de visitas.

Marketing con la figura de los microinfluencers Esta estrategia forma parte de una metodología de marketing de influencia que garantiza resultados más efectivos, teniendo en cuenta que los mensajes divulgados por el microinfluencer suelen ser más interesantes para su audiencia porque las recomendaciones son construidas desde un lenguaje cercano, sincero y personal. Además, esta estrategia permite acercarse eficazmente a un cliente con características ideales para el producto de cualquier compañía, aumentando las posibilidades de una compra eficiente.

Beneficios de trabajar con un microinfluencer Entre las ventajas de trabajar con un microinfluencer, se encuentra la obtención de una mayor visibilidad, un mayor alcance, más credibilidad, más veracidad y unos costes más económicos.

Las publicidades pagadas para Instagram o cualquier otra red social suelen tener un coste similar al de un anuncio o artículo divulgado por un microinfluencer asociado a Brandarmies, pero con una trascendencia mucho menor. Bajo esta modalidad, la empresa u organización tiene la garantía de que incrementará la visibilidad y el alcance de su producto, obteniendo así una mayor reputación de marca.

Brandarmies cuenta, en su página web, con dos perfiles de registro, uno para influencers y otro para marcas. Cada perfil tiene un formulario de inscripción donde se consignan las características y búsquedas de cada uno, con el objetivo de que los perfiles más compatibles sean los que Brandarmies sugiera para trabajar en equipo.

Esta compañía experta en marketing de influencia espera que influencers y marcasencuentren, en esta iniciativa, una manera para crecer en sus proyectos productivos, de tal forma que puedan consolidar una alianza estratégica y solidaria, de la cual ambos salgan muy beneficiados.



