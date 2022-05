‘Madrid Futuro x Ucrania’. La capital se tiñe con la bandera ucraniana en 5km de marcha por la paz Emprendedores de Hoy

lunes, 9 de mayo de 2022, 12:39 h (CET)

Madrid Futuro impulsa una carrera en colaboración con Cáritas, Cruz Roja y Unicef para recaudar fondos que se destinarán a la acogida de refugiados y labores de ayuda humanitaria sobre el terreno.

Madrid Futuro organiza el próximo 28 de mayo la marcha solidaria ‘Madrid Futuro x Ucrania’, un movimiento por la paz que teñirá Madrid con los colores de la bandera de Ucrania, azul y amarillo, en una muestra de apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano, en guerra con Rusia desde febrero.

La carrera, a la que ya se han sumado la Embajada de Ucrania y Alcaldía de Madrid, junto con el patrocinio de Vithas, Clear Channel, Herbert Smith, Santander y la EMT, se desarrollará desde Plaza Cuzco hasta la Fuente de Neptuno. Un total de cinco kilómetros en que todos los madrileños, jóvenes, mayores y familias marcharán juntos con una única meta: defender la paz.

“Ucrania vive una verdadera tragedia humanitaria. Miles de familias han huido de sus casas en busca de refugio y no podemos quedarnos impasibles. En Madrid Futuro queremos aportar nuestro granito de arena y mostrar a los ucranianos que no están solos. Desde Madrid a Kiev y Mariúpol, juntos caminaremos por la paz”, subraya Manuel Bretón, presidente de Madrid Futuro.

Los fondos recaudados se donarán a Cáritas, Cruz Roja y Unicef, que, desde el inicio de la invasión, colaboran con las asociaciones locales para brindar ayuda humanitaria y ayudar a los refugiados que huyen de Ucrania. Madrid Futuro espera conseguir una gran recaudación con esta iniciativa solidaria para que así las ONG puedan continuar sus actuaciones y beneficiar al mayor número de personas que se han visto sumidas en esta terrible guerra.

“Animamos a todos los madrileños a ponerse las zapatillas y marchar por la paz. Da igual si no se es un corredor experto, lo importante es dar un paso juntos en apoyo al pueblo ucraniano. La carrera por Ucrania es más que una marcha, es un movimiento por la paz. Crearemos en Madrid una gran bandera azul y amarilla, símbolo de nuestro apoyo”, asegura el presidente ejecutivo de Madrid Futuro, Pablo Vázquez.

Madrid Futuro ya ha recaudado más de un millón de euros en una semana gracias a la solidaridad Ucrania de todas las empresas e instituciones que conforman la asociación y donado más de 400 cajas con material, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.

Una marcha de todos por Ucrania La carrera ‘Madrid Futuro x Ucrania’ contará con la participación de la Embajada de Ucrania, que liderará la marcha aparte de dar el discurso de salida en la misma. Además, se espera la participación de un gran número de embajadas en muestra de su apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano.

Asimismo, se espera la asistencia de las representaciones en Madrid de todos los gobiernos que han mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano. De esta manera, la carrera sobrepasará las delimitaciones de Madrid, convirtiéndose en un movimiento global en la capital de España por la paz y la libertad.



