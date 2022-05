Fenavin, la Feria Nacional del Vino, abre sus puertas del 10 al 12 de mayo, en Ciudad Real La XI edición contará con Jornadas Técnicas e Institucionales, espacio de innovaciones tecnológicas, avances científicos, acuerdos de investigación, presentaciones y entrega de premios Jaime Ruiz de Infante

sábado, 7 de mayo de 2022, 10:50 h (CET) Desde sus inicios, la feria se ha especializado en el negocio exterior, una proyección internacional que permite que la oferta vinícola española pueda estar presente en los mercados más importantes. De este modo, FENAVIN tiene delegaciones distribuidas por todo el mundo: en 2019 llegaron 4.225 compradores procedentes de 104 países. Se realizaron 495.000 contactos comerciales y 14.115 personas trabajaron intensamente durante los tres días.

El mayor escaparate del mundo de vinos españoles reúne, en esta ocasión, a más de 1.700 bodegas españolas llegadas de todas las Denominaciones de Origen del país.

“Hay muchas ganas de venir”, afirma el director de FENAVIN, Manuel Juliá, quien asegura que el interés del sector por regresar presencialmente al Pabellón Ferial de Ciudad Real es muy elevado, en concreto el de los compradores extranjeros, deseosos de conocer los nuevos productos de las bodegas españolas.

“El sector tiene sed y hambre de negocio tras el aplazamiento de la edición de 2021 y así me lo transmiten nuestros delegados internacionales, hay muchas ganas e ilusión por mantener encuentros y por cerrar acuerdos y volver a la normalidad en esta edición. Este año y como novedad, los compradores tendrán a su disposición el Servicio ‘Face-to-Face-’ para facilitar contactos y cierre de acuerdos. Después de once ediciones sin parar de crecer tanto en número de bodegas presentes como en compradores nacionales e internacionales, podemos confirmar que FENAVIN es la feria de bodegas españolas más grande del mundo y, probablemente, la que más riqueza genera en menos tiempo de trabajo", añade Juliá.

Pabellón Ferial de Ciudad Real

Horario: Del 10 al 11 de mayo, 9 a 19 horas El 12 de mayo, 9 a 16 horas Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.