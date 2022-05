La evolución de la moda del calzado, cada vez más respetuoso con la Madre Tierra gracias a Ecoalkesan Emprendedores de Hoy

Los residuos en materia ambiental que han sido generados por las grandes industrias durante las últimas décadas, han provocado que la situación medioambiental llegue a un estado grave. Por esta razón, es indispensable generar el menor impacto posible en el planeta. En este sentido, se deben tener en cuenta las acciones individuales de las personas, las actuaciones de los gobiernos y las empresas, con el fin de desarrollar un modelo económico que garantice la sostenibilidad.

De este modo, surge Ecoalkesan, una compañía dedicada al calzado, con productos veganos, ecológicos y reciclados, que buscan la evolución integral de una sociedad más ética y responsable.

Calzado vegano, ecológico y sostenible Una empresa sostenible se caracteriza por la búsqueda de la creación de valor económico, social y medioambiental a medio y largo plazo. Es decir, no se centra solo en generar rentabilidad, sino también en proteger el ecosistema y repartir de la manera más equitativa posible los recursos y las ganancias. Tal es el caso de Ecoalkesan, firma que se ocupa de fabricar calzado con materiales que no contienen componentes de origen animal. Esta filosofía encuentra sus fundamentos en el respeto por los animales y en la sostenibilidad, puesto que la ganadería genera el 51 % de los gases de efecto invernadero y un gran porcentaje de deforestación.

Así, estos zapatos se elaboran con fibras vegetales extraídas de madera gestionada de modo sustentable, lino, algodón, suelas de TPU ecológico con 60% de material reciclable de origen vegetal, microfibras de vanguardia, 100 % transpirables y antibacterianas. A su vez, el proceso de fabricación mezcla métodos tradicionales con equipamiento tecnológico avanzado para ofrecer un producto respetuoso con las personas, la fauna y el medioambiente.

Economía colaborativa y precios óptimos en Ecoalkesan En el mercado actual, los consumidores son cada vez más conscientes de las prácticas y el compromiso de las marcas con el desarrollo sostenible de sus productos. Asimismo, las empresas que tienen estrategias de sostenibilidad tienen una ventaja respecto a sus competidores, ya que su imagen se realza, a la vez que su productividad aumenta debido a la motivación y el compromiso de sus empleados.

En Ecoalkesan, además de ofrecer zapatos veganos, buscan alejarse de la economía competitiva, a través de un esquema colaborativo donde el trabajo en equipo toma especial valor. De esta manera, utilizan un modelo de distribución que incluye la asociación con pequeños productores éticos, dándole la opción a los clientes que compran a través de la web de recibir el artículo en alguna de las tiendas colaboradoras de cercanía.

Al mismo tiempo, la relación calidad-precio ofrecida es altamente competitiva, con productos que van desde los 12 hasta los 130 euros.

En definitiva, esta firma es la opción ideal para quienes buscan un calzado de calidad, elaborado con la última tecnología y materiales ecológicos sin crueldad animal, y con esta elección cambiar el paradigma hacia un consumo ético y responsable, favoreciendo la evolución sostenible de la economía.



