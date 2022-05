Nueva maderoterapia con Dori López, las ventajas de aprender con un método en constante evolución Emprendedores de Hoy

La nueva técnica milenaria llamada maderoterapia consiste en estimular el cuerpo con diversos utensilios de madera. Su objetivo es disminuir los niveles de estrés para aliviar los dolores musculares. No obstante, aunque se trate de un método holístico, hoy en día es utilizado para fines estéticos.

Hay escuelas que ofrecen cursos de maderoterapia donde es posible aprender a utilizar los instrumentos necesarios de forma muy básica, pero entre todas destaca una escuela con un método bien estructurado para garantizar la calidad del aprendizaje, de fase de iniciación a experto. Una de ellas es Maderoterapia online, donde ofrecen una formación online y presencial con una metodología única de la mano de su directora Dori López.

¿Qué instrumentos se utilizan en el método Maderoterapia Estética España®? En la actualidad, la maderoterapia es usada principalmente con fines estéticos. Este tratamiento permite minimizar la retención de líquidos, estimular la producción de elástica y tratar la grasa localizada, ofreciendo resultados únicos i visibles desde la primera sesión.

Entre los instrumentos más populares empleados para su aplicación se encuentra el rodillo curvo. Este se utiliza para tratar la adiposidad localizada al activar el sistema linfático y circulatorio. Otro instrumento es la mazorca, con la cual se realizan maniobras de reducción con la finalidad de trabajar en la adiposidad localizada y tonificar el cuerpo. El rodillo de 4 cubos, también llamado el ”aplana vientres”, tiene la capacidad de profundizar más significativamente en comparación con los otros rodillos, pudiendo facilitar de forma efectiva el desprendimiento de grasa localizada. La tabla modeladora es otra de las herramientas utilizadas comúnmente en estas prácticas. Su objetivo es eliminar las toxinas y la grasa localizada. Aparte de estos, están la copa sueca, perfecto para dar volumen en glúteos y perfilar el contorno corporal y el champiñón u hongo, cuyo uso tiene como finalidad acabar con la grasa localizada y combatir la celulitis.

Este tratamiento cada vez es más demandado por los beneficios físicos y psicológicos que proporciona. Además, tiene un alto impacto y efectos visibles en las primeras sesiones. No solo es eficiente para la renovación celular, tonificar, reafirmar y modelar el contorno corporal, sino que también es beneficioso para combatir molestias de origen muscular.

Tampoco hay que olvidar que el método Maderoterapia Estética España® es la única metodología que combina drenaje linfático, maderoterapia, metalterapia y aromaterapia de forma adaptada para conseguir los mejores resultados, todo esto se ha conseguido después de años de investigación práctica, ensayo y error.

Dori López imparte cursos de maderoterapia Dori López es una especialista en estética y apasionada por la maderoterapia, después de 5 años atendiendo a cientos de clientes y perfeccionando su técnica en maderoterapia, siente la necesidad de compartir los espectaculares resultados y conocimientos. Por eso, impulsó un proyecto ambicioso creando el método Maderoterapia Estética España® en el que ya se han formado más de 900 personas en todo el mundo.

Esta formación va dirigida a cualquier persona que desee cambiar su situación profesional o profesionales de la estética y el masaje que buscan mejorar sus resultados utilizando este nuevo método paso a paso resolviendo todas las dudas que se plantean los profesionales de la estética reductora y anticelulítica.

En la actualidad, cuentan con cursos de maderoterapia corporal y anticelulítica, de busto, facial, drenaje linfático y automasaje. Es posible acceder a estos programas a costes que van desde los 97 € hasta los 997 €.



