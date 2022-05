Mamby, la red social que se adapta a los nuevos tiempos Emprendedores de Hoy

Mamby es una red social especialmente diseñada para los creadores de contenido en el ámbito digital, que buscan generar ingresos extras desempeñando sus conocimientos en la creación. Con el avance de la tecnología, la manera de generar ingresos ha evolucionado y muchas personas que producen contenido audiovisual o escrito de interés colectivo, consiguen mantener esta labor como fuente de ingresos.

¿Qué ofrece Mamby a los creadores de contenido? La digitalización del contenido, que ha traído consigo el uso de las redes sociales, desempeñó una nueva metodología laboral, que en los últimos años ha desarrollado un mayor interés en personas que buscan generar contenido en las diferentes plataformas digitales. Para ello, la creación de contenido se puede definir como la producción de imágenes, videos y textos, bien sean informativos o de entretenimiento, cuyo fin es generar tráfico a un sitio web, que puede ser propio del creador o de algún cliente que contrata un segmento en su espacio digital.

Por tal motivo, los creadores de Mamby desarrollaron esta interfaz destinada a la creación de contenido de todo tipo de temáticas, con la idea de originar un espacio en el que la producción sea remunerada. Una de las características que hacen de esta red social una de las preferidas, es que permiten subir el contenido completamente gratis y además no obtiene su propiedad intelectual, lo que quiere decir que solo el creador es dueño de todo lo que publica.

Específicamente, la red social cuenta con un filtro en el que destacan los pilares fundamentales de la creación de contenido, como la redacción de artículos informativos, imágenes que pueden ser fotografías de amplio rango de calidad o diseños, como también videos en diversos formatos y enlaces con destino a su web.

¿Cuáles son los beneficios de publicar en múltiples plataformas? Todo creador conoce la importancia de estar presente en diferentes plataformas digitales, esto se debe a que en el momento de que una persona busca información sobre un tema, puede conseguir su trabajo y de la misma manera comenzar a formar parte de su comunidad. Pero además de ello, la creación de contenido comprende una remuneración económica que hoy en día es bastante elevada. Es por este motivo, que Mamby se creó con la intensión de que los creadores puedan monetizar todo lo que publican en la red social, sin condiciones o pagos alternos.

Aunado a la visibilidad, la plataforma cuenta con la función de multiperfil, ya que hay creadores que no se enfocan en un solo tema y prefieren tenerlos separados para generar mayor alcance. Y así como estos, Mamby es una oportunidad para conseguir ingresos extras, generar mayor interacción y complementar una comunidad de personas con un interés en común.



